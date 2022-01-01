الصحة بغزة: وفاتان و86 إصابة جديدة بـكورونا

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، صباح يوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021، عن تسجيل حالتي وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 1417 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضافت أنه تم تسجيل 120 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 190168 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1584 حالة، وإجمالي المتعافين 186886 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1698 وفاة.





ونوهت إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 69 حالة، من بينها 46 حالات خطيرة وحرجة.

وأفادت بأن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1606760 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 540572 شخص.