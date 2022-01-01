غانتس يصادق على جملة من الامتيازات عقب لقائه مع الرئيس عباس

القدس المحتلة/سما/

أقر وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس اليوم الأربعاء، جملة امتيازات عقب لقائه الليلة الماضية مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في منزله بروش هاعين جنوبي تل أبيب.



وذكرت القناة 7 العبرية أنه بعد الاجتماع بين بني غانتس وأبو مازن وافق غانتس على تحديث بيانات 6000 فلسطيني في الضفة الغربية، مقابل لـ 3500 فلسطيني من قطاع غزة، بدعوى إنسانية.



وأفادت بأن غانتس قرر تقديم مدفوعات ضريبية بقيمة 100 مليون شيكل، بالإضافة إلى إضافة 600 تصريح BMC لكبار رجال الأعمال الفلسطينيين، بالإضافة إلى 500 تصريح مرخص لدخول إسرائيل بالسيارة، وإضافة العشرات من تصاريح الـ vip gكبار الشخصيات والمسؤولين في السلطة الفلسطينية.



وأشار مكتب غانتس إلى أن غانز وأبو مازن بحثا الحاجة إلى الموافقة على مخططات هيكلية فلسطينية إضافية.