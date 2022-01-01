قناة عبرية تكشف كواليس لقاء الرئيس عباس بغانتس

القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة كان العبرية اليوم الأربعاء عن كواليس لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس في منزله قرب تل أبيب.

وزعمت القناة أن الرئيس عباس قال لوزير الجيش غانتس في اجتماعهم أمس "إنه لن يسمح بالعنف والإرهاب واستخدام الأسلحة النارية ضد الإسرائيليين طالما هو في السلطة وبغض النظر عن طبيعة العلاقات الفلسطينية الاسرائيلية ، وأضاف أبو مازن أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية ستواصل العمل بشأن هذه القضية.

ووفق القناة "شكر غانتس أبو مازن على نشاط قوات الأمن الفلسطينية في إنقاذ الشابين الإسرائيليين في رام الله ، من محاولة اغتيال وقعت في وقت سابق من الشهر الجاري.

ونقلت القناة عن مصدر فلسطيني قوله" أبو مازن أخبر غانتس بضرورة تقليل الاحتكاك بين المستوطنين والفلسطينيين في الضفة الغربية.

والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم بوزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس في منزله قرب تل ابيب.

وبحسب وسائل إعلام عبرية فإن هذا اللقاء هو الأول من نوعه منذ 11 عامًا الذي يجري في أراضي48 وليس في الضفة أو الخارج.

وأضافت وسائل الإعلام العبرية بأن وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ وماجد فرج حضرا اللقاء مع الرئيس عباس وأن اللقاء شهد تبادل الهدايا بين عباس وغانتس.