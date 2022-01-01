  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قناة عبرية تكشف كواليس لقاء الرئيس عباس بغانتس

الأربعاء 29 ديسمبر 2021 07:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تكشف كواليس لقاء الرئيس عباس بغانتس



القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة كان العبرية اليوم الأربعاء عن كواليس لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس في منزله قرب تل أبيب.

وزعمت القناة أن الرئيس عباس قال لوزير الجيش غانتس في اجتماعهم أمس "إنه لن يسمح بالعنف والإرهاب واستخدام الأسلحة النارية ضد الإسرائيليين طالما هو في السلطة وبغض النظر عن طبيعة العلاقات الفلسطينية الاسرائيلية ، وأضاف أبو مازن أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية ستواصل العمل بشأن هذه القضية.

ووفق القناة "شكر غانتس أبو مازن على نشاط قوات الأمن الفلسطينية في إنقاذ الشابين الإسرائيليين في رام الله ، من محاولة اغتيال وقعت في وقت سابق من الشهر الجاري.

ونقلت القناة عن مصدر فلسطيني قوله" أبو مازن أخبر غانتس بضرورة تقليل الاحتكاك بين المستوطنين والفلسطينيين في الضفة الغربية.

والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم بوزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس في منزله قرب تل ابيب.

وبحسب وسائل إعلام عبرية فإن هذا اللقاء هو الأول من نوعه منذ 11 عامًا الذي يجري في أراضي48 وليس في الضفة أو الخارج.

وأضافت وسائل الإعلام العبرية بأن وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ وماجد فرج حضرا اللقاء مع الرئيس عباس وأن اللقاء شهد تبادل الهدايا بين عباس وغانتس.

#الرئيس عباس . #بيني غانتس #السلطة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

توقعات مرعبة للعمياء البلغارية: 2022 عام المصائب!

لن يتم زيادة عدد تصاريح عمال القطاع .. بينيت : هكذا ستكون أولوياتنا في غزة خلال المرحلة القادمة

هآرتس: هل يقبل نتنياهو بإعادة البيت الذي سرقه أبواه من عائلة كنعان في حي القطمون؟

بالصور : استمرار تدريبات "الركن الشديد 2" لليوم الثالث

أول تعليق من حماس على لقاء غانتس و عباس

الخارجية توضح بشأن احتمالات وجود فلسطينيين على المركب الذي غرق في بحر إيجه

استقالة ضابط إسرائيلي كبير احتجاجًا على إضاعة فرص تبادل أسرى مع حماس

الأخبار الرئيسية

صحيفة: حماس أرسلت رسالة شديدة اللهجة للاحتلال عبر مصر وهذا ما جاء فيها ..

عباس

تباين في مواقف الأحزاب الاسرائيلية إزاء لقاء عباس وغانتس

صحيفة: هكذا سيكون رد المقاومة وسط توقعات مغامرة اسرائيلية تجاه غزة

حرب

معاريف: حرب الاستقلال على أعتابنا.. الفلسطينيون يستعدون لتوجيه ضربة قاضية لـ"إسرائيل"

عباس وغانتس

تبادلا الهدايا.. الرئيس عباس يلتقي غانتس في منزله قرب "تل أبيب"

الاتصالات الفلسطينية