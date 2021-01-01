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قيادي بحماس يتحدث عن مستجدات صفقة التبادل.. ويحذر إسرائيل من العودة لسياسة الاغتيالات

الإثنين 27 ديسمبر 2021 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بحماس يتحدث عن مستجدات صفقة التبادل.. ويحذر إسرائيل من العودة لسياسة الاغتيالات



غزة / سما /

أكد عضو المكتب السياسي لحــركة حـمــــاس، مسؤول ملف مسؤول الأسرى والشهداء والجرحى فيها، زاهر جبارين، مساء اليوم، أن "أي اعتداء أو حماقة إسرائيلية بحق أي مجـــاهد من أبناء شعبنا، فإن المـقــــاومة لن تمررها مرور الكرام، والاحتلال يعرف رد المـقـــاومة وجديتها في هذا الإطار".

وفيما يتعلق بملف صفقة التبادل، قال جبارين في تصريحات صحفية، "لا يعني أن لدينا 4 جنود سننام عليهم، بل هناك أجهزة تعمل ليل ونهار ولا تضيع دقيقة واحدة لأجل انجاز صفقة بطولية، وعمليات أسر الجنود استراتيجية".

ونوه الى أن "الاحتلال يراوغ في صفقة التبادل ويحاول أن يلعب على عامل الوقت، لكنه لا يمكن أن يكسر ارادتنا والمقــــاومة كما أنجزت صفقة وفاء الأحرار ستحقق بإذن الله صفقة جديدة".

#زاهر جبارين #حركة حماس #صفقة تبادل الأسرى #الاسرى الجنود #اسرائيل #مصر #المقاومة الفلسطينية #قطاع غزة

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