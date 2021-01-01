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ضبط شرائح اتصالات "إسرائيلية" ممنوعة من التداول في رام الله

الإثنين 27 ديسمبر 2021 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط شرائح اتصالات "إسرائيلية" ممنوعة من التداول في رام الله



رام الله / سما /

أعلن جهاز الضابطة الجمركية، مساء يوم الإثنين، عن ضبط شرائح اتصالات "إسرائيلية" ممنوعة من التداول في مدينة رام الله، بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الجهاز في بيان له: "خلال عمل الدورية الاعتيادية بمحافظة رام الله، تم ضبط 188 شريحة اتصالات إسرائيلية ممنوعة من التداول داخل الأسواق الفلسطينية".

وأوضحت أنّه باستدعاء جهة الاختصاص بمديرية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أقرت التحفظ على الكمية المذكورة، لعدم قانونيتها ولضررها على الجانب الأمني والاجتماعي والاقتصادي، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.

#جهاز الضابطة الجمركية

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