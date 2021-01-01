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“التنمية الإجتماعية” في نابلس و”الارشاد الفلسطيني” يبحثان سبل التعاون لحماية الاطفال من العنف الاجتماعي

الإثنين 27 ديسمبر 2021 09:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
“التنمية الإجتماعية” في نابلس و”الارشاد الفلسطيني” يبحثان سبل التعاون لحماية الاطفال من العنف الاجتماعي



نابلس / سما /

عقدت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة نابلس، ومركز الارشاد الفلسطيني، اجتماعا تنيسقيا تم خلال بحث آفاق التعاون المشترك حيال العديد من القضايا.

وعقد اللقاء بحضور مدير مديرية التنمية محمد بشارات، ورئيسة قسم الاسرة والطفولة في المديرية عريب الدبس، ومرشدتي حماية الطفولة نجود خريوش ونور الشندي، والاخصائي النفسيس في مركز الارشاد حسام كناعنة.

وركز الطرفان على اهمية التشبيك مع مؤسسات المجتمع المحلي والمراكز التي تعمل على تقديم الخدمات لحمايه الاطفال، خاصة ضحايا العنف الاجتماعي منهم، واليات تحويل قضايا الاطفال ضمن نظام مدروس وهادف.

وأوضح بشارات ان وزارة التنمية الاجتماعية تعمل على تطوير برامجها وخططها المستقبلية لتقديم خدمات على افضل المستويات، ومن اهمها برنامج ادارة الحالة الذي سيتم من خلاله تقديم الخدمات لجميع افراد الاسرة وليس للطفل وحده فقط.

بدوره، اشار كناعنة الى أن التعاون ما بين المركز ومديرية التنمية الاجتماعية ليس الاول من نوعه، مؤكدا ان الاستمرار في التعاون سيثمر نتائج ايجابية لتقديم الحماية والرعاية للاطفال الذين يتعرضون للعنف الاجتماعي.

#التنمية الاجتماعية #نابلس

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