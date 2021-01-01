  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: الهبة الجماهيرية لشعبنا في غرب نابلس وجنين ستهزم المستوطنين وحكومتهم الفاشية

الأحد 26 ديسمبر 2021 12:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: الهبة الجماهيرية لشعبنا في غرب نابلس وجنين ستهزم المستوطنين وحكومتهم الفاشية



غزة/سما/

قال القيادي في حركة حماس عبد الحكيم حنيني، عن الهبة الجماهيرية في غرب نابلس وجنين ستهزم همجية المستوطنين وعدوانهم على الشعب الفلسطيني كما ستهزم حكومة الاحتلال "الفاشية".

 ووجه حنيني التحية لجماهير برقة الذين وقفوا في وجه عدوان المستوطنين، قائلا:" نتوجه بالتحية لجماهير شعبنا البطل التي هبت للدفاع عن أرضنا وبلداتنا في غرب نابلس، والتي لازالت ميادينها تشهد الاشتباكات والمواجهات مع جيش العدو وقطعان المستوطنين

كما دعا جماهير شعبنا في الضفة والقدس وكل مكان لمؤازرة برقة والتخفيف عنها في المعركة التي تخوضها دفاعا عن شعبنا ومقدساتنا".

وأضاف حنيني في تصريح صحفي:" إن المقاومة بكافة أشكالها وعلى رأسها  المقاومة المسلحة هي القادرة على ردع المستوطنين ووقف عدوانهم، و ما عمليات إطلاق النار التي ينفذها ابطالنا في الجلمة وبرقة إلا رسالة أولية وعلى العدو أن يستعد لمعركة شاملة مع كافة أبناء شعبنا لدحر الاحتلال والاستيطان واقتلاعه من جذوره".

#حماس #نابلس #جنين

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: اجراءات مصرية هامة بشأن تيسير حركة السفر عبر معبر رفح

يديعوت: حماس ستفاجئ "إسرائيل" في الحرب المقبلة وهذا هو العقل المدبر للعمليات الفردية في الضفة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

غضب واسع في "إسرائيل"... "انتقام شديد" يربك حسابات الهجوم على إيران

تقرير: رد فعل مفاجئ من رئيس وزراء إسرائيل على التصريحات المتكررة حول الحرب مع إيران

صلاح يتلقى ضربة موجعة من قبل زملائه في نادي ليفربول

السعودية تحسم الجدل المثار بشأن إمكانية استيراد شجرة "الكريسماس"

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية تكشف سبب إخلاء إسرائيل مستوطنة جديدة.. ما علاقة حماس؟

مواجهات-8-1637958240

مئات المواطنين يتصدون لاعتداءات المستوطنين في برقة.. وفتح: الاحتلال لم يترك لنا أي خيار

القدس

هآرتس.. إلى اليهود: أردتموها “إسرائيل كاملة” فحصلتم على دولة ثنائية القومية

سرايا القدس: استمرار العدو تجاهل الإفراج عن الأسير أبو هواش سيأخذ الميدان لوضع مختلف

ديمونا

إعلام إيراني: مناورات "الرسول الأعظم" شملت محاكاة استهداف مواقع حساسة ومصيرية لإسرائيل

الاتصالات الفلسطينية