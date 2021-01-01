حماس: الهبة الجماهيرية لشعبنا في غرب نابلس وجنين ستهزم المستوطنين وحكومتهم الفاشية

غزة/سما/

قال القيادي في حركة حماس عبد الحكيم حنيني، عن الهبة الجماهيرية في غرب نابلس وجنين ستهزم همجية المستوطنين وعدوانهم على الشعب الفلسطيني كما ستهزم حكومة الاحتلال "الفاشية".

ووجه حنيني التحية لجماهير برقة الذين وقفوا في وجه عدوان المستوطنين، قائلا:" نتوجه بالتحية لجماهير شعبنا البطل التي هبت للدفاع عن أرضنا وبلداتنا في غرب نابلس، والتي لازالت ميادينها تشهد الاشتباكات والمواجهات مع جيش العدو وقطعان المستوطنين

كما دعا جماهير شعبنا في الضفة والقدس وكل مكان لمؤازرة برقة والتخفيف عنها في المعركة التي تخوضها دفاعا عن شعبنا ومقدساتنا".

وأضاف حنيني في تصريح صحفي:" إن المقاومة بكافة أشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة هي القادرة على ردع المستوطنين ووقف عدوانهم، و ما عمليات إطلاق النار التي ينفذها ابطالنا في الجلمة وبرقة إلا رسالة أولية وعلى العدو أن يستعد لمعركة شاملة مع كافة أبناء شعبنا لدحر الاحتلال والاستيطان واقتلاعه من جذوره".