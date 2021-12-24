قناة عبرية تكشف سبب إخلاء إسرائيل مستوطنة جديدة.. ما علاقة حماس؟

القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة عبرية، اليوم السبت، النقاب عن سبب إخلاء الجيش الإسرائيلي مستوطنة عشوائية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن القيادة السياسية الإسرائيلية أوعزت للشرطة الإسرائيلية بعدم السماح بإقامة مبان جديدة في مستوطنة حومش، التي تقع على أراض فلسطينية ما بين مدينتي نابلس وجنين بالضفة الغربية، وهدم المنازل التي أقيمت عليها.

חמאס פועל להשאיר את עזה שקטה - ולהבעיר את הגדה המערבית. נראה שזה גם מצליח לו, בזמן שהלגיטימציה של הרשות הפלסטינית מדממת • מחשש ל"אביתר 2" - הדרג המדיני הנחה את מערכת הביטחון שלא לאפשר הקמת מבנים חדשים בחומש



פאנל הפרשנים ב-#השבועעםגאולה עם @galberger ו-@roysharon11 על גל הטרור pic.twitter.com/cc9f4Deayt — כאן חדשות (@kann_news) December 24, 2021

وأكدت القناة العبرية بأن إسرائيل تتخوف من محاولة حركة حماس إحراق الضفة الغربية، وعملها على إبقاء قطاع غزة هادئا، موضحة أن تدشين مستوطنة جديدة في حومش، والتي تم إخلاؤها في العام 2005، يعني معاودة اندلاع مواجهات جديدة بين الشرطة والجيش الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأقدمت الشرطة الإسرائيلية، فعليا، على هدم منزلين مؤقتين أو "كرفانات"، أقيمت على أنقاض مستوطنة حومش، التي شهدت خلال الأسبوع الماضي مواجهات بين فلسطينيين ومتسوطنين.

ويشار إلى أن آلاف المستوطنين قد توافدوا، الخميس الماضي، إلى المنطقة لإحياء مرور أسبوع على مقتل مستوطن في عملية إطلاق نار بالمنطقة نفسها، وللمطالبة بعدم إخلاء البؤرة الاستيطانية.

