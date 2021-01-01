الشيخ رائد صلاح يستقبل وفدا مقدسيا برئاسة د. امجد شهاب

القدس المحتلة / سما /

استقبل الشيخ رائد صلاح في بيته الكائن في أم الفحم، وفدا مقدسيا برئاسة الدكتور أمجد شهاب امس السبت.

وضم الوفد أفرادا من عائلة سالم المهددين بالتهجير من حي الشيخ جراح وهم أبراهيم سالم والحاجة ام ربيع سالم.

وفي بداية اللقاء رحب الشيخ رائد صلاح بالوفد وتبادل معهم الأحاديث حول اخر المستجدات بالمدينة المقدسة وخاصة بالمسجد الاقصى وحي الشيخ جراح، وأكد على العمل بشكل جماعي للدفاع من المقدسات، مؤكدا ان أرادة الله في النهاية فوق الجميع، وتحدث الشيخ عن تجربته في السجون بسبب مواقفه للدفاع عن القدس.

ومن جانبه هنأ الدكتور أمجد شهاب رئيس قائمة الحرية والكرامة والوفد المرافق له شيخ الاقصى بانتهاء فترة اعتقاله الظالمة، موضحا انها سياسية بامتياز كما يحدث من محاولات مستمرة ومتكررة لتهجير سكان حي الشيخ جراح مع شرح مفصل عن خطورة الوضع القانوني والسياسي للمقدسيين بشكل عام وحي الشيخ جراح بشكل خاص.

وتحدث ابراهيم سالم ووالدته عن الاعتداءات التي يتعرضون لها من قبل المستوطنين واقتراب موعد المحكمة الاسرائيلية لطلب الاخلاء لثلاثة عائلات من المنزل الذي يعيشون به منذ اكثر من نصف قرن.

وقدم القيادي في الداخل الفلسطيني الدكتور سليمان أحمد أغبارية درعا لأهالي الشيخ جراح تقديرا لنضالهم من اجل الحرية والكرامة.

كما قدم د.شهاب درعا للشيخ صلاح تقديرا لتضحياته ومواقفة من اجل القدس والمسجد الاقصى.