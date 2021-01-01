  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشيخ رائد صلاح يستقبل وفدا مقدسيا برئاسة د. امجد شهاب

السبت 25 ديسمبر 2021 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ رائد صلاح يستقبل وفدا مقدسيا برئاسة د. امجد شهاب



القدس المحتلة / سما /

 استقبل الشيخ رائد صلاح في بيته الكائن في أم الفحم، وفدا مقدسيا برئاسة الدكتور أمجد شهاب امس السبت.

وضم الوفد أفرادا من عائلة سالم المهددين بالتهجير من حي الشيخ جراح وهم أبراهيم سالم والحاجة ام ربيع سالم.

وفي بداية اللقاء رحب الشيخ رائد صلاح بالوفد وتبادل معهم الأحاديث حول اخر المستجدات بالمدينة المقدسة وخاصة بالمسجد الاقصى وحي الشيخ جراح، وأكد على العمل بشكل جماعي للدفاع من المقدسات، مؤكدا ان أرادة الله في النهاية فوق الجميع، وتحدث الشيخ عن تجربته في السجون بسبب مواقفه للدفاع عن القدس.

ومن جانبه هنأ الدكتور أمجد شهاب رئيس قائمة الحرية والكرامة والوفد المرافق له شيخ الاقصى بانتهاء فترة اعتقاله الظالمة، موضحا انها سياسية بامتياز كما يحدث من محاولات مستمرة ومتكررة لتهجير سكان حي الشيخ جراح مع شرح مفصل عن خطورة الوضع القانوني والسياسي للمقدسيين بشكل عام وحي الشيخ جراح بشكل خاص.

وتحدث ابراهيم سالم ووالدته عن الاعتداءات التي يتعرضون لها من قبل المستوطنين واقتراب موعد المحكمة الاسرائيلية لطلب الاخلاء لثلاثة عائلات من المنزل الذي يعيشون به منذ اكثر من نصف قرن.

وقدم القيادي في الداخل الفلسطيني الدكتور سليمان أحمد أغبارية درعا لأهالي الشيخ جراح تقديرا لنضالهم من اجل الحرية والكرامة.

كما قدم د.شهاب درعا للشيخ صلاح تقديرا لتضحياته ومواقفة من اجل القدس والمسجد الاقصى.

#الشيخ رائد صلاح

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: اجراءات مصرية هامة بشأن تيسير حركة السفر عبر معبر رفح

يديعوت: حماس ستفاجئ "إسرائيل" في الحرب المقبلة وهذا هو العقل المدبر للعمليات الفردية في الضفة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

غضب واسع في "إسرائيل"... "انتقام شديد" يربك حسابات الهجوم على إيران

تقرير: رد فعل مفاجئ من رئيس وزراء إسرائيل على التصريحات المتكررة حول الحرب مع إيران

صلاح يتلقى ضربة موجعة من قبل زملائه في نادي ليفربول

تحذيرات اسرائيلية من نتائج الجمود مع السلطة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية تكشف سبب إخلاء إسرائيل مستوطنة جديدة.. ما علاقة حماس؟

مواجهات-8-1637958240

مئات المواطنين يتصدون لاعتداءات المستوطنين في برقة.. وفتح: الاحتلال لم يترك لنا أي خيار

القدس

هآرتس.. إلى اليهود: أردتموها “إسرائيل كاملة” فحصلتم على دولة ثنائية القومية

سرايا القدس: استمرار العدو تجاهل الإفراج عن الأسير أبو هواش سيأخذ الميدان لوضع مختلف

ديمونا

إعلام إيراني: مناورات "الرسول الأعظم" شملت محاكاة استهداف مواقع حساسة ومصيرية لإسرائيل

الاتصالات الفلسطينية