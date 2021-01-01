وكالات / سما /

إذا كنت تواجه مشكلات في النوم، أو كنت تشعر بالفضول ببساطة حول كيفية نومك جيدًا خلال الليل، فإن ساعة أبل لديها تطبيق Sleep المدمج الذى تم تصميمه لتتبع عادات نومك، ولاستخدام تطبيق Sleep، ستحتاج إلى watchOS 7 أو إصدار أحدث و Apple Watch Series 3، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيف يعمل تتبع النوم في ساعة أبل؟

يتكامل تطبيق Apple Watch Sleep مع ميزة Sleep في تطبيق Health وتطبيق ساعة أبل على iPhone.

إذا كنت ترتدى Apple Watch للنوم وتقوم بتشغيل وضع النوم، فسيقوم تطبيق Sleep بتتبع مدة نومك، والتي تتضمن متوسط الوقت الذي تقضيه في السرير ومتوسط الوقت الذى تقضيه في النوم.

تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لتطبيق Sleep في جداول وقت النوم، والتى يمكن أن تساعدك على تحقيق أهداف نومك خلال الأسبوع وحتى في عطلات نهاية الأسبوع.

كما أنه بمجرد تعيين جدول زمنى، ستجمع ساعة أبل البيانات خلال هذه الأطر الزمنية، ويمكنك تعيين جداول نوم متعددة، وهو أمر مفيد إذا كانت عادات نومك مختلفة على مدار الأسبوع.

كيفية إعداد تتبع النوم على ساعة أبل

1- افتح تطبيق Health على iPhone، اضغط على تصفح في أسفل يمين الشاشة، ثم اضغط على السكون.

2- ضمن إعداد السكون، اضغط فوق البدء.

3- اضغط على التالي، واستخدم زرى الجمع والطرح لتعيين هدف السكون، ثم اضغط على التالي.

4- استخدم شريط التمرير الدائري لتعيين جدول نوم، واضغط على أيام الأسبوع التي تريد تطبيق الجدول عليها، ثم اضغط على إضافة.

5- اضغط على إضافة جدول لإضافة جدول نوم آخر، وعند الانتهاء، اضغط فوق التالي.

6- اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتمكين أو تخطى ميزات تطبيق Sleep مثل Sleep Screen وWind Down، مع تمكين تتبع النوم، وعند الانتهاء، اضغط فوق تم.

كيفية عرض سجل النوم

يمكنك للاطلاع على بيانات السكون التى جمعتها ساعة أبل، أن تفتح تطبيق Health على iPhone واضغط على Sleep في علامة تبويب الملخص أو علامة التبويب تصفح.

ستجد هنا مقاييس حول مقدار الوقت الذى تقضيه في السرير ومقدار الوقت الذى كنت فيه نائمًا كل ليلة، مع الرسوم البيانية التى تعرض الاتجاهات على مدار الأسبوع والشهر وحتى ستة أشهر.