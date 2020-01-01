العسيلي: تجسيد مكونات هويتنا في "إكسبو دبي" يعرف الزوار بأصالة تراثنا ونضالنا

رام الله / سما /

قال وزير الاقتصاد خالد العسيلي إن تجسيد مكونات الهوية الوطنية في جناح دولة فلسطين بمعرض "إكسبو دبي 2020"، يجذب الزوار للتعرف على أصالة هويتنا وتراثنا ونضال شعبنا المستمر في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف العسيلي، خلال جولته في محطات جناح دولة فلسطين، اليوم الخميس، "أن المشاركة في معرض إكسبو الدولي الملهم في صناعة مستقبل أفضل عبر تواصل العقول، فرصة لمخاطبة العالم واطلاعه على إصرار شعبنا وحقه في نيل حريته وتجسيد دولته.

ويتضمن جناح دولة فلسطين خمس محطات، هي: الرؤية، والسمع، واللمس، والشم، والتذوق، حيث تعكس كل محطة مكونات الهوية الوطنية الفلسطينية.

واستقبل العسيلي في جناح دولة فلسطين رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري.

وقال المنصوري "إن زيارتي لجناح دولة فلسطين محط فخر واعتزاز للإمارات قيادة وشعبا، واليوم تكتمل فرحتنا بإهداء العلم الفلسطيني الذي حملته قبل عامين لمحطة الفضاء الدولية، إلى الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "كان منظر العالم جميل جدا من الفضاء، لكن منظر القدس وفلسطين له إحساس مختلف، إحساس بالفخز والاعتزاز، واليوم نشارككم هذه الفرحة، وفلسطين وشعبها في قلوبنا، لا حدود له حتى لو وصل الفضاء.

ويحتضن معرض إكسبو 2020 الدولي، يوم غد الجمعة اليوم الوطني لدولة فلسطين ضمن برنامج إكسبو للاحتفال بالأيام الوطنية للدول المشاركة، وبرنامج فعاليات جناح دولة فلسطين التي بدأت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتستمر حتى 31 آذار/مارس 2022.

ويعد اليوم الوطني للدول فرصة لإطلاع الزوار على ثقافة الشعوب وتقاليدها، ومكونات الهوية البصرية والمادية للدول، والفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى توطيد أواصر العلاقات الثنائية، والتفكير بمستقبل أفضل عبر التواصل بالعقول.