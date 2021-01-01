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مصادر : فصائل المقاومة بغزة تستعد لجولة مواجهة قد تكون قريبة

الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر : فصائل المقاومة بغزة تستعد لجولة مواجهة قد تكون قريبة



غزة/ سما /

قالت صحيفة "الأيام" المحلية، اليوم الثلاثاء، إن الساعات القليلة الماضية شهدت سلسلة من الاتصالات والمشاورات بين مختلف الفصائل، التي أكدت رفضها القاطع لمحاولة الاحتلال الاستفراد بالأسرى، وأن الأسيرات خط أحمر، ولا يمكن للمقاومة الصمت على الاعتداء عليهن.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في المقاومة، قولها: "فصائل المقاومة رفعت من درجة التنسيق بينها، ومختلف الأذرع العسكرية للفصائل تواصل رفع درجة جهوزيتها، دون استبعاد حدوث تصعيد على جبهة غزة، قد يبادر الاحتلال إليه، خاصة مع رصد تحركات على الأرض، وتحليق مكثف لطائرات التجسس في الأجواء.

ووجهت الفصائل في غزة أكثر من تحذير للوسطاء، كان آخرها مساء أول من أمس الأحد وصف بـ"الناري"، بأن صبرها بدأ ينفد على اعتداءات الاحتلال وتضييقه على قطاع غزة، وأن المساس بالأسيرات سيفجر الوضع، وينسف كل التفاهمات السابقة، التي لم يلتزم بها الاحتلال.

ووفقا لأكثر من مصدر فصائلي فقد بدا واضحا أن الاحتلال يتعمد منذ مدة استفزاز الفلسطينيين من خلال سلسلة من الإجراءات والاعتداءات، وهذا يؤدي إلى تأجيج الوضع، وقد يقود إلى جولة مواجهة قد تكون قريبة.

وبالتوازي مع ذلك، تواصل فصائل المقاومة في قطاع غزة استعداداتها لإجراء مناورات عسكرية خلال الأيام المقبلة، تحت اسم "الركن الشديد 2".

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