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الصحة: 6 إصابات مؤكدة بمتحور أوميكرون في فلسطين وتوقعات بالمزيد قريباً

الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: 6 إصابات مؤكدة بمتحور أوميكرون في فلسطين وتوقعات بالمزيد قريباً



رام الله / سما /

قال مسؤول ملف كورونا شمال الضفة، د. وسام صبيحات، إن فلسطين سجلت حتى الآن 6 حالات مصابة بمتحور "أوميكرون" الجديد.

وأضاف صبيحات في حديث إذاعي: "هناك استقرار نسبي في عدد الإصابات والمنحنى الوبائي في فلسطين، فتارة ترتفع الإصابات وتارة تنخفض".

وقال صبيحات إن التوقعات أن ترتفع الإصابات بمتحور أوميكرون في فلسطين خلال الفترة القادمة لأن هناك حركة نشطة مع الأردن والداخل المحتل.

وأوضح أن المثبت فيما يتعلق بمتحور أوميكرون الجديد أنه سريع الانتشار، ولكن فيما يتعلق بالأعراض وحدتها، فلا يوجد أعراض جديدة أو خطيرة، بل كباقي الأعراض التي تسببها المتحورات الأخرى.

وفيما يتعلق بنسبة الإشغال بالمشافي، قال صبيحات كما تابعت صدى نيوز:" لم ترتفع نسبة الإشغال بالمشافي بشكل ملحوظ، فهناك 120 حالة في كافة المشافي بفلسطين، منهم 12 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي، ولكن إذا انتشر هذا المتحور بقوة ستزيد الحالات بالمشافي".

وتابع صبيحات:" يوجد إقبال حقيقي على أخذ الجرعة الثالثة المعززة"، ودعا جميع المواطنين بغض النظر عن أعمارهم، ممن مضى 6 شهور على تلقيهم الجرعة الثانية التوجه لأخذ الجرعة الثالثة.

وأكد أن اللقاحات ستحمي من كافة المتحورات بما في ذلك متحور "أوميكرون" الجديد، لافتا إلى أن اللقاحات الحالية المتوفرة لدى وزارة الصحة الفلسطينية هي "فايزر وموديرنا".

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