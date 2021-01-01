  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القدس: الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد حازم الجولاني

الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس: الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد حازم الجولاني



القدس المحتلة / سما /

سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، جثمان الشهيد المقدسيّ حازم الجولاني، لذويه مساء الإثنين، ليوارى الثرى في مقبرة اليوسفية في القدس المحتلة.

وتسلمت العائلة جثمان الشهيد، وهو طبيب من شعفاط، ويبلغ من العمر 51 عامًا، عند الساعة التاسعة والنصف من مساء الإثنين، عند مقر قيادة شرطة الاحتلال في الشيخ جراح.

ونُقل الشهيد بعدها لتغسيله في مشفى المقاصد، ومن المقرر أن يُنقَل جثمانه من هناك إلى ساحة الغزالي للصلاة عليه، ثم دفنه في مقبرة اليوسفية، بمشاركة 38 شخصا فقط.

واستشهد الجولاني في العاشر من أيلول/ سبتمبر الماضي، عند باب المجلس، أحد أبواب المسجد الأقصى.

وزعم الاحتلال حينها أنّ الجولاني حاول طعن أحد أفراد شرطة الاحتلال المتواجدين في المكان. لكنّ بيانًا لاحقًا للشرطة قال إن الشرطي أصيب بجراح طفيفة جراء شظية من إطلاق النار وليس الطعن.

الأكثر قراءة اليوم

واللا العبري: هكذا وصلت قوات الاحتلال إلى منفذي عملية "حومش"

مصادر :"اسرائيل" تطالب بتهدئة شاملة وهذا هو السبب الرئيسي لتحرك الوسطاء في مصر تجاه غزة..

قائد الموساد السابق يفشي سرا يضع أطباء قادة عرب تحت المجهر

شاهد.. الثلوج تتساقط لأول مرة في مصر

إسرائيل تحذر :الـ”فدائيون الجدد” يحافظون على سرية تامة وخلايا للجهاد وحماس ستنطلق قريبًا

نفذها أسير من سكان غزة.. طعن ضابط في سجن نفحة و استنفار شديد في صفوف الأسرى

مسؤول إسرائيلي يكشف عن دور الاستخبارات بعمليتي تصفية بينهما اغتيال أبو العطا

الأخبار الرئيسية

مستشار الأمن القومي الأميركي يزور المنطقة "هذا الأسبوع"

تقرير يكشف فحوى رسالة إسرائيلية لحماس: استمرار العمليات بالضفة سيؤدي لعودة الاغتيالات

الرئيس

صحيفة عبرية: إسرائيل والفلسطينيون.. نحو عصر ما بعد التسوية

حماس تحذر إسرائيل.. وتكشف عن فحوى رسالتها للوسطاء بشأن الاسرى: تجاوز للخطوط الحمراء

حكومة اشتيه

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. إقرار العطل الرسمية لمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة

الاتصالات الفلسطينية