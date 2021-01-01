خمس كتل طلابية في جامعة بيرزيت تطالب الدكتور غسان الخطيب بالاعتذار ومجلس الأمناء بالتدخل

رام الله / سما /

طالبت خمس كتل طلابية في جامعة بيرزيت، الدكتور غسان الخطيب المتحدث باسم الجامعة بالاعتذار الرسمي عن تصريحاته بحق الحركة الطلابية وتشبيه أفعالهم باقتحامات الاحتلال.

كما طالبت الكتل (كتلة الوحدة الطلابية، كتلة فلسطين للجميع، الكتلة الإسلامية، كتلة الاتحاد، القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي)، مجلس الامناء الجامعة برئاسة الدكتور حنا نصار بـ"اتخاذ موقف حازم من التصرفات غير المسؤولة والمجحفة بحق الحركات الطلابية الصادرة عن عميد شؤون الطلبة الدكتور عنان الأتيرة، لعدم كفاءتها في إدارة شؤون الطلبة وحل مشاكلهم والتسرع في إصدار القرارات التي انعكست سلبا على مجتمع جامعة بيرزيت، ونطالبها بالاعتذار والتعهد أمام الجميع بتغيير سياستها على أرض الواقع أو تقديم استقالتها".

وطالبت الكتل في بيان لها، مساء الاثنين، بإلغاء لجنة النظام الخاصة المزمع عقدها بحق منسق القطب الطلابي ولجنته التحضيرية ومنسق الكتلة الاسلامية وإلغاء أي إجراءات اتخذت بحقهم.

ودعت إدارة الجامعة إلى التدخل الفوري للإفراج عن الطلبة المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية.

وأكدت على ضرورة أن تتعهد إدارة الجامعة ولجنة الجهوزية بعدم عرقلة نشاطات الحركة الطلابية وتقديم التسهيلات لها دون شروط.