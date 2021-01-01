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وزير لبناني: انقطاع الاتصالات والإنترنت عن البلاد خلال ساعات أو أيام

الأحد 19 ديسمبر 2021 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير لبناني: انقطاع الاتصالات والإنترنت عن البلاد خلال ساعات أو أيام



بيروت /سما/

حذر وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم، اليوم الأحد، من انقطاع الاتصال والإنترنت في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة في عموم البلاد.

جاء ذلك في بيان للقرم نشرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، على خلفية الأزمة المالية وشح الوقود في البلد العربي.

وقال الوزير "ثلاث لاءات باتت تتحكم بقطاع الاتصالات لم يعد بمقدورنا حلها: لا اعتمادات، لا مازوت، ولا خدمة للمشتركين".

وحذر القرم من "خطر انقطاع الاتصال والإنترنت في الساعات والأيام المقبلة تدريجيا على كافة الأراضي اللبنانية".

وأشار القرم إلى "توقف سنترال طرابلس - التبانة وعدد من السنترالات الأخرى بسبب نفاد المازوت".

وشدد على ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهيئة أوجيرو التابعة لوزارة الاتصالات والتي تدير شبكات الاتصالات وخدمات الإنترنت.

ووجه القرم نداء عاجلا إلى رئيس الجمهورية ميشال عون بـ "ضرورة حل هذا الموضوع نهائيا وتوقيع الاعتماد بصورة عاجلة لكي تتمكن أوجيرو من تلبية حاجاتها، وإلا على الاتصال والانترنت السلام"، وفق تعبيره.

ويعاني لبنان أوضاعا اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، تجلت بما في ذلك شح الوقود واختفاء الأدوية والسلع الأساسية وانهيار العملة وارتفاع معدلات الفقر.
 

#لبنان #الاتصالات اللبنانية #الانترنت

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