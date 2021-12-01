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فيديو+صور .. شباب رفح يحلق بالصدارة.. وانتصار ثمين للحوانين

الأحد 19 ديسمبر 2021 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو+صور .. شباب رفح يحلق بالصدارة.. وانتصار ثمين للحوانين



غزة / سما /

حقق فريق شباب رفح فوزا ثمينا على نظيره غزة الرياضي (2-0), ضمن منافسات الأسبوع الثالث من دوري الممتازة.

ويدين "الزعيم" بانتصاره الغالي إلى طارق أبو غنيمة الذي سجل هدفي المباراة (46 و50), ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة, ويبقى رصيد "العميد" نقطتين في المركز السابع.

بيت حانون الرياضي – الأهلي الفلسطيني (4-1)

وتفوق بيت حانون الرياضي على منافسه الأهلي الفلسطيني بسهولة (4-1).

وأحرز رباعية "الحوانين" عبد الرحمن وشاح (10) من ركلة جزاء, وبلال النمنم (37), وعماد السماعنة (85), وعاهد أبو مراحيل (92), بينما سجل هدف الأهلي الوحيد حاتم نصار (49).

ورفع الفائز رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع, ويتوقف رصيد الخاسر عند نقطة واحدة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

دوري الأولى

وفي الدرجة الأولى, انتصر المجمع الإسلامي على خدمات جباليا (3-2), وتعادل خدمات البريج مع التفاح (0-0).

دوري الثانية

وحسم اليرموك مواجهته مع الوفاق لمصلحته (2-1), لحساب الدرجة الثانية.

دوري الثالثة

وفي الدرجة الثالثة فرع "الوسطى والجنوب", فاز شباب معن على شباب المغازي (2-1), وتعادل العطاء مع الشافعي (0-0).

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