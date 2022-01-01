جنرال إسرائيلي يكشف السيناريو "الأكثر رعبا" على إسرائيل في حال دخولها حرب مقبلة

القدس المحتلة / سما /

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي ليست مستعدة لخوض حرب، مؤكدةً أنّ حجم الإصابات سيكون كبيراً جداً.

وأفاد الإعلام الإسرائيلي أنّ اللواء في الاحتياط يتسحاق بريك اعتبر أنّه "في السيناريو المتطرف فإنّ الميلشيات الموالية لإيران في سوريا، اليمن، العراق وحماس في غزة سيدخلون المعركة وسيطلقون هم أيضاً الصواريخ وطائرات بدون طيار على إسرائيل"، مضيفاً أنّ "متوسط الإطلاق كل يوم ​​سيبلغ أكثر من 3000 صاروخ وطائرة بدون طيار على إسرائيل".

وأضاف بريك أنّ "هجوم العدو سيجرّ أعمال عنف بين العرب واليهود في المدن المختلطة، في البلدات والقرى، وكذلك قطع طرقات. والذروة هي أنّ حجم الإصابات سيكون كبير جداً، إلى جانب تدمير المباني والبنية التحتية في أنحاء البلاد".

وأشار إلى أنّ "قادة الجيش الإسرائيلي وضعوا جانباً هذه المشكلة، وتجاهلوها، بقولهم إنّ حزب الله لن يتجرأ على إطلاق الصواريخ نحونا، لأننا سنعيد لبنان إلى العصر الحجري"، لافتاً إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي ركز في السنوات الأخيرة على المعركة بين الحروب بإطلاق النار على أهداف في سوريا، وترك إعداد الجيش الإسرائيلي والجبهة الداخلية للحرب المقبلة متعددة الجبهات التي ستلحق أضرار ضخمة وخسائر كبيرة جداً لإسرائيل".

وتابع اللواء أنّه "يجب أن يكون مفهوماً أنّ إيران لا تنوي إلقاء قنبلة نووية على إسرائيل عندما تصل إلى مثل هذه القنبلة"، مضيفاً أنّ إيران تعتزم "خلق توازن رعب نووي مع إسرائيل، وفي هذه الحالة عندما تشنّ حرباً تقليدية مدمرة ضد إسرائيل مع حلفائها، يمكنها فعل ذلك وهي تعلم أنّ إسرائيل لن تجرؤ على استخدام سلاح نووي ضدها بعد علمها بأنّ إيران لديها قدرة نووية".