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نتنياهو يخضع للحجر الصحي

السبت 18 ديسمبر 2021 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يخضع للحجر الصحي



القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه طلب من زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الخضوع للحجر الصحي بعد مخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة العبرية أن رئيس الوزراء السابق تدرب في صالة ألعاب رياضية داخل مبنى الكنيست يوم الأربعاء، قبل أن تتأكد اليوم إصابة مدرب كان بقربه بكورونا.

وقال حزب الليكود الذي يترأسه نتنياهو إن "رئيس الوزراء السابق يتصرف وفق الضوابط وينتظر نتائج الاختبارات".

كشف فحص أجرته وزارة الصحة الجمعة عن إصابة أربعة من موظفي الكنيست بالفيروس.

وبعد تحقيق وبائي، طلب من 130 موظفا بالكنيست الدخول في الحجر الصحي، وكذلك الأمر بالنسبة لنتنياهو وعضو الكنيست سيمون ديفيدسون.

والخميس، وجهت وزارة الصحة الإسرائيلية 21 من موظفي الكنيست إضافة إلى النائب مئير بوروش بالخضوع للحجر الصحي، بعدما تم تشخيص إصابة أحد حراس الكنيست بمتغير أوميكرون.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للحجر الصحي بعدما اتضح إصابة أحد مرافقيه خلال زيارته للإمارات بكورونا، كما دخل وزير الدفاع بيني غانتس الحجر بعد تأكيد إصابة أحد الأشخاص كان على طائرته لدى عودته من واشنطن بالفيروس.

#نتنياهو #فيروس كورونا

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