بسبب "اسرائيل"..3 من نجوم الكرة العربية ينسحبون من مباراة أساطير العالم

القدس المحتلة/سما/

نظمت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 في قطر الجمعة، مباراة استعراضية جمعت بين نجوم الكرة العربية والكرة العالمية بملعب الثمامة المونديالي، وذلك قبل ساعات من لعب نهائي كأس العرب للمنتخبات 2021 بين المنتخبين التونسي والجزائري الذي سيلعب السبت في استاد البيت.

ومثّل نجوم الكرة العربية علي الحبسي، عماد الحوسني، سامي الجابر، فهد الكبيسي، نواف التمياط، وائل جمعة، حسين خرجة، مهدي مهدفيكيا، يونس محمود، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني (رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم) إضافة إلى الإعلامي محمد سعدون الكواري، وبقيادة المدرب حسين عموتة.

وكان من المنتظر أن يشارك الثلاثي الجزائري رفيق صايفي، رابح ماجر ورفيق حليش ضمن نجوم الكرة العربية، إلا أنهم أبلغوا منظمي المباراة اعتذارهم عن عدم المشاركة، وذلك لوجود المدرب الإسرائيلي أفرام غرانت كمدرب لفريق أساطير الكرة العالمية، بحسب ما قالت وسائل إعلام جزائرية.



وتشكل نجوم الكرة العالمية من خوان بابلو، كافو، تيم كاهيل، مارسيل ديزاييه، يوري دجيركوف، أفرام غرانت، لويس هيرنانديز، كريستيان كاريمبو، خافيير ماسكيرانو، لوثر ماتيوس، نونو غوميز، أندريا بيرلو، يايا توريه، باسكال زوبربوهلر، جياني إنفانتينو (رئيس فيفا) أمادو سامورا.

يذكر أن المباراة أدارها أسطورتا التحكيم، الإيطالي بيير لويجي كولينا والسويسري ماسيمو بوساكا، اللذان كانا حاضرين منذ بداية بطولة كأس العرب لمراقبة مردود الحكام الأجانب الذين تم تكليفهم بإدارة مباريات هذه المنافسة.