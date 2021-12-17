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ترامب: اليهود في أمريكا يكرهون "إسرائيل" (فيديو)

السبت 18 ديسمبر 2021 06:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: اليهود في أمريكا يكرهون "إسرائيل" (فيديو)



واشنطن/سما/

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن "اليهود" في أمريكا، لا يحبون إسرائيل، لكن المسيحيين الإيف أنجيليكان، يحبونها أكثر من اليهود في هذا البلد.

وأوضح ترامب ذلك في مقطع صوتي، من مقابلته مع الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، الذي أصدر كتابا بعنوان "سلام ترامب".

وتابع: "المؤيدون لإسرائيل كانوا يمتلكون القوة سابقا في الكونغرس، لكن اليوم أعتقد أنه يحدث العكس، وأوباما وبايدن أظن أنهم فعلوا ذلك، فالكثير منهم يحصلون على أموال اليهود".

وقال ترامب: "قلتها منذ زمن بعيد، اليهود في الولايات المتحدة، إما أنهم لا يحبون إسرائيل أو لا يكترثون بشأنها، وصحيفة نيويورك تايمز تكره إسرائيل أصلا، واليهود هم من يمولونها، وأنا أعني عائلة سالزبيرغر".

#دونالد ترامب #اسرائيل

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