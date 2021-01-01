الزعنون ينعى عضو المجلس الوطني محمد سالم القدوة

رام الله /سما/

نعى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، اليوم الجمعة، عضو المجلس الوطني المناضل محمد سالم محمد القدوة.

وأشاد الزعنون في بيان النعي بمناقب الفقيد الكبير ونضاله في مختلف المواقع والمهام الوطنية التي تقلدها، فقد كان أول محافظ لمحافظة غزة ورئيسا للغرفة التجارية الفلسطينية، ومستشارا للرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات، وقدم التضحيات الكبيرة في سبيل حرية واستقلال الشعب الفلسطيني.

وتقدم الزعنون من الشعب الفلسطيني ومن عائلة الفقيد بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.