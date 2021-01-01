رأفت يحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائم المستوطنين

رام الله /سما/

حمل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا” صالح رأفت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائم المستوطنين.

وأدان في بيان له، مساء اليوم الجمعة، الاعتداءات الاجرامية المتصاعدة التي يقوم بها المستوطنون على القرى والبلدات الفلسطينية. وأكد أن هذه الجرائم تأتي في إطار الإرهاب الإسرائيلي المنظم الذي يمارسه المستوطنون بحماية دولة الاحتلال وجيشها.

ولفت إلى ما قامت به عصابات المستوطنين ليلة أمس واليوم من هجمات واعتداءات على معظم القرى والبلدات على الطريق بين نابلس وجنين وفي الخليل، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن جرائم المستوطنين التي تأتي نتيجة تفشي ثقافة الكراهية والعنف والتطرف في المجتمع الإسرائيلي.

وطالب رأفت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تطبيق القرارات الدولية كامل، وتأمين الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، وإلزام دولة الاحتلال بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وانهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 في قطاع غزة والضفة الغربية بعاصمتها القدس الشرقية.