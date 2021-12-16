اسرائيل تهدد لبنان وتتوعد حزب الله: سندمر البنى التحتية اللبنانية

القدس المحتلة / سما /

قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد اردان، اليوم الخميس، إنه في حال فتح "حزب الله" اللبناني النار على مواطنين إسرائيليين، ستدمر بلاده البنى التحتية اللبنانية.

ونشر أردان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الخميس، هدد من خلالها "حزب الله" اللبناني بأنه في حال إقدام الحزب على مهاجمة بلاده، فإن الجيش الإسرائيلي سيقوم بتدمير البنية التحتية للحزب في لبنان.

שגריר ישראל באום גלעד ארדן ⁦@giladerdan1⁩ היום 12 שגרירי אום במנהרת החיזבאללה בזרעית, המנהרה העמוקה ביותר שנחשפה בגבול לבנון בעומק 80 מטר. בנסיון לרתום אותם לפעילות באום נגד איראן וחיזבאללה שמעו השגרירים את מפקד עוצבת הגליל תא״ל שלומי בינדר וראש אגף איראן במטכל אלוף טל קלמן pic.twitter.com/YGfQM62eNx — Or Heller אור הלר (@OrHeller) December 16, 2021

وأرفق السفير الإسرائيلي في تغريدة صورا تجمعه بـ12 سفير أجنبي في بلاده، خلال زيارة لهم لأحد أنفاق "حزب الله "على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، من أجل العمل على ممارسة الضغط الدولي على إيران و"حزب الله" في المحافل الدولية.

It is my honor to welcome 12 of my @UN Ambassador friends from around the world to Israel! Over the next week together, we will experience the uniqueness of Israel & see what makes ???????? remarkable. Back at the UN, I'm sure these memories will help guide their diplomatic work. pic.twitter.com/J5ZuvKnfbZ — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) December 15, 2021

وأشار غلعاد أردان إلى أن السفراء الـ 12 استمعوا إلى أحاديث بعض القادة الإسرائيليين الخاصين بشعبة إيران في الجيش، حيث شدد أمامهم على أنه ليس لبلاده أي خيار أمام فتح النار من الحزب على مواطنين إسرائيليين، سوى تدمير البنية التحتية التي يستخدمها الحزب في الأراضي اللبنانية.

שגריר ישראל באו"מ @giladerdan1



"אם תיפתח אש לעבר אזרחי ישראל לצה"ל לא תהיה ברירה אלא להשמיד את כל התשתיות המשמשות את חיזבאללה בלבנון

הציפייה שלנו מהאו״מ והקהילה הבינ"ל להפעיל לחץ כבד על איראן להגיע להסכם דפלומטי שמטפל גם באיומים האלה ובתוכנית הטילים של איראן"



צילום: שלומי אמסלם pic.twitter.com/xf4pNumA6B — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) December 16, 2021

ودعا أردان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة "بممارسة الضغوط على إيران من أجل التوصل لاتفاق دبلوماسي يعالج مثل هذه التهديدات وبرنامج الصواريخ الإيراني"، على حد قوله.