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اسرائيل تهدد لبنان وتتوعد حزب الله: سندمر البنى التحتية اللبنانية

الخميس 16 ديسمبر 2021 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تهدد لبنان وتتوعد حزب الله: سندمر البنى التحتية اللبنانية



القدس المحتلة / سما /

قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد اردان، اليوم الخميس، إنه في حال فتح "حزب الله" اللبناني النار على مواطنين إسرائيليين، ستدمر بلاده البنى التحتية اللبنانية.

ونشر أردان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الخميس، هدد من خلالها "حزب الله" اللبناني بأنه في حال إقدام الحزب على مهاجمة بلاده، فإن الجيش الإسرائيلي سيقوم بتدمير البنية التحتية للحزب في لبنان.

وأرفق السفير الإسرائيلي في تغريدة صورا تجمعه بـ12 سفير أجنبي في بلاده، خلال زيارة لهم لأحد أنفاق "حزب الله "على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، من أجل العمل على ممارسة الضغط الدولي على إيران و"حزب الله" في المحافل الدولية.

وأشار غلعاد أردان إلى أن السفراء الـ 12 استمعوا إلى أحاديث بعض القادة الإسرائيليين الخاصين بشعبة إيران في الجيش، حيث شدد أمامهم على أنه ليس لبلاده أي خيار أمام فتح النار من الحزب على مواطنين إسرائيليين، سوى تدمير البنية التحتية التي يستخدمها الحزب في الأراضي اللبنانية.

ودعا أردان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة "بممارسة الضغوط على إيران من أجل التوصل لاتفاق دبلوماسي يعالج مثل هذه التهديدات وبرنامج الصواريخ الإيراني"، على حد قوله.

#اسرائيل #الامم المتحدة #جلعاد اردان #حزب الله #لبنان #الجيش الإسرائيلي #البنى التحتية اللبنانية

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