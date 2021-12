اسرائيل تهدد لبنان وتتوعد حزب الله: سندمر البنى التحتية اللبنانية

قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد اردان، اليوم الخميس، إنه في حال فتح "حزب الله" اللبناني النار على مواطنين إسرائيليين، ستدمر بلاده البنى التحتية اللبنانية.

ونشر أردان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الخميس، هدد من خلالها "حزب الله" اللبناني بأنه في حال إقدام الحزب على مهاجمة بلاده، فإن الجيش الإسرائيلي سيقوم بتدمير البنية التحتية للحزب في لبنان.

وأرفق السفير الإسرائيلي في تغريدة صورا تجمعه بـ12 سفير أجنبي في بلاده، خلال زيارة لهم لأحد أنفاق "حزب الله "على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، من أجل العمل على ممارسة الضغط الدولي على إيران و"حزب الله" في المحافل الدولية.

It is my honor to welcome 12 of my @UN Ambassador friends from around the world to Israel! Over the next week together, we will experience the uniqueness of Israel & see what makes ???????? remarkable. Back at the UN, I'm sure these memories will help guide their diplomatic work. pic.twitter.com/J5ZuvKnfbZ