  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

شرخ داخل الائتلاف بسبب تصريحات بار ليف: اسرائيل تتهم أوروبا والاتحاد يتفاجئ ويطالب بتوضيحات

الخميس 16 ديسمبر 2021 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرخ داخل الائتلاف بسبب تصريحات بار ليف: اسرائيل تتهم أوروبا والاتحاد يتفاجئ ويطالب بتوضيحات



القدس المحتلة / سما /

تستمر أزمة تصريح وزير الامن الداخلي الاسرائيلي عومر بار ليف بشأن عنف المستوطنين في التفاعل واحداث شرخ داخل الائتلاف الحكومي، وبعث عضو الكنيست عن حزب "يمينا" نير اورباخ برسالة الى ادارة الائتلاف الحكومي، قال فيها ان هناك اعضاء في الائتلاف يُلقون باللوم على كل المستوطنين في وقت يتفشى فيه "الارهاب" الفلسطيني في ارجاء يهودا والسامرة (الضفة الغربية).

وحذر  نير اورباخ وفق هيئة البث الاسرائيلية (مكان)، من انه لن يدفع قدما مشاريع قوانين سيبادرون اليها في لجنة الكنيست التي يترأسها.

بدوره طالب النائب عن يمينا، يوم توف خلفون، الوزيرَ الاسرائيلي بار ليف بالاعتذار او الاستقالة.

الى ذلك، استجاب رئيس الكنيست الاسرائيلي ميكي ليفي لطلب النائبين عن اليمين عاميحاي شيكلي وكيتي شتريت عقدَ اجتماع في الكنيست تحت عنوان "اليسار المتطرف والاتحاد الاوروبي هما اللذان يبدآن العنف في يهودا والسامرة"، وذلك بعد ان رفض حتى الان السماح بعقد هذا الاجتماع تحت هذا العنوان.

وقال مصدر في الاتحاد الاوروبي انه فوجئ بتوجيه الدعوة اليه ليشارك في حدث مناوئ للاتحاد، وطالب ممثلون عن الاتحاد رئيسَ الكنيست بتقديم توضيحات بهذا الشأن. 

هذا اوضحت مصادر سياسية اسرائيلية في حديث مع القناة السابعة ان دول الاتحاد الاوروبي قاطعت مؤتمرا ضد اسرائيل وتعمل معها على محاربة المنظمات الإرهابية، ولذا فانه من غير المسؤولية ان يستضيف المجلس التشريعي مؤتمرا ضدها.

#اسرائيل #الاتحاد الاوروبي #الضفة الغربية #اليسار الإسرائيلي #اليمين الاسرائيلي #ارهاب المستوطنون #الاعتداءات الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف عن سبب اختيار القسام التوقيت الحالي لتنفيذ مناورته العسكرية بغزة

بعجزها عن إدارة حرب طويلة.. هذا ما تنتظره إسرائيل ومواطنوها إذا هاجمت إيران

شاهد الصور : كتائب القسام تنشر مشاهد من مناورات "درع القدس"

الجيش الإسرائيلي يعلن إنهاء أكبر مناورة "مفاجئة" من نوعها استعدادا لـ"الحرب القادمة" (فيديو)

وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يتجهز لضربة كبرى لإيران يستمر أثرها لسنوات عديدة

لاعبو المنتخب التونسي يرفعون العلم الفلسطيني احتفالا بتأهلهم لنهائي كأس العرب- (صور)

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

37367

إصابة ثلاثة مستوطنين بينها حالة حرجة جدا بعملية إطلاق نار شمال نابلس

اسرائيل تتجهز لحرب شاملة.. تقرير يبرز السلاح "المؤثر" في ترسانة الدفاع الإيرانية..

وزارة الصحة تعلن اكتشاف أول 3 حالات مصابة بمتحور أوميكرون

إعلام: ترامب استاء من نتنياهو لاعتقاده أنه استخدمه لاغتيال قاسم سليماني

أبو حسنة : الايام القادمة ستشهد تقدما كبيرا في عمل الاونروا تجاه اعادة الاعمار بغزة

الاتصالات الفلسطينية