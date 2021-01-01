أول قطرة عين لعلاج طول النظر

وكالات / سما /

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الموافقة لأول قطرات للعين تعالج طول النظر الشيخوخي.

وقامت جريدة " sciencealert" بنشر موافقة "FDA" علي هذه القطرة، مؤكدة أن هذه القطرات قد أتيحت للجميع، وأنها يمكن أن تساعد الملايين من الناس للتخلص من نظارات القراءة.

أوضح التقرير، أن الإصابة بقصر النظر الشيخوخي يتسبب في أن تصبح عدسة العين أكثر صلابة وأقل مرونة مع تقدم العمر ، وتفقد عضلات العين قوتها بمرور الوقت، وبالتالي ، يصبح التركيز على الأشياء القريبة أكثر صعوبة ، خاصة عندما تكون صغيرة.

وتقول طبيبة البصريات سيلينا ماكجي ، من الأكاديمية الأمريكية للبصريات، أنه يتعامل العديد من الأمريكيين مع طول النظر الشيخوخي ، الذي يبدأ عادةً في سن الأربعين ، من خلال الاعتماد على نظارات القراءة أو اللجوء إلى حلول بديلة مثل تكبير أجهزتهم الرقمية للرؤية عن قرب.

إذن ، كيف يمكن أن تساعد قطرات العين في علاج طول النظر؟.. صنعت من الأدوية التي تقلص حدقة العين، و تستخدم هذه الأدوية لتقليل الضغط في العين وفي بعض الإجراءات التشخيصية.

ونظرًا أن هذه العلاجات تساهم في إنكماش حدقة العين فتصبح أكثر قدرة على التركيز ، مما يحسن الرؤية في المدى القريب ، بينما لا تتأثر الرؤية عن بعد،و بمجرد الموافقة على العلاج من قبل طبيب العيون ، تكون القطرات بسيطة وآمنة للتطبيق: يمكن أن يكون لها تأثير في أقل من 15 دقيقة ، ويمكن أن تستمر في العمل لمدة تصل إلى ست ساعات.