لا وفيات.. 145 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة بغزة

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، دون وفيات، وتعافي 135 حالة، بعد إجراء 1045 فحصاً مخبرياً خلال ال 24 ساعة الماضية.

وذكرت في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 188922 إصابة، والحالات النشطة 1717 حالة، والمتعافين 185536 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1669 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 76 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 56 حالة.

وبينت أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 524800 شخصاً.