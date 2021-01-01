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المباحث بغزة تكشف قضية انتحال صفة جمعية خيرية وابتزاز مواطنين

الأربعاء 15 ديسمبر 2021 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
المباحث بغزة تكشف قضية انتحال صفة جمعية خيرية وابتزاز مواطنين



غزة /سما/

كشفت المباحث العامة – قسم الجرائم الإلكترونية بمحافظة غزة، قضية انتحال صفة جمعية خيرية وابتزاز مواطنين بعد تلقي القسم لشكوى تقدمت بها إدارة جمعية قوافل الخير بغزة لدى النيابة العامة.

وبينت المباحث، أنها تابعت الشكوى فور تلقيها من النيابة العامة، مفادها قيام مجهول بإنشاء حساب على “الفيس بوك” وقيامه بانتحال صفة الجمعية والتواصل مع المواطنين وابتزازهم.

وأشارت إلى أنها باشرت بإجراءات المتابعة الفنية عبر قسم الجرائم الإلكترونية، وصولاً إلى تحديد المشتبه به وهو من سكان محافظة غزة.

وأوضحت أنه وبعد إلقاء القبض على المشتبه به، أجرت الفحص الفني لجواله الشخصي وحساباته عبر الانترنت، مشيرةً إلى أنه الشخص ذاته الذي ينتحل صفة جمعية قوافل الخير، حيث اعترف خلال التحقيق ومواجهته بالأدلة بما هو منسوب إليه.

ولفتت المباحث العامة إلى أنه تم تدوين أقوال المشتبه به, وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

#المباحث العامة #قطاع غزة #قضية انتحال صفة جمعية خيرية

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