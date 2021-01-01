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خشية من نهاية "إسرائيل".. قائد عسكري: علينا مهاجمة قطاع غزة ولبنان بكل قوتنا

الأربعاء 15 ديسمبر 2021 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خشية من نهاية "إسرائيل".. قائد عسكري: علينا مهاجمة قطاع غزة ولبنان بكل قوتنا



القدس المحتلة/سما/

قال الرئيس السابق للقيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي في الانتفاضة الثانية، العميد (احتياط) زفيكا فوغل، إنه يجب على إسرائيل أن تهاجم صباح الغد بكل القوات قطاع غزة ولبنان، فلا يوجد موعد ثان لإحياء إسرائيل في ظل التهديدات الحقيقية المحيطة بها. 
 
وقال فوغل -القائد الحالي لوحدة إنقاذ الجولان، وفق القناة 7 العبرية، "إن الواجب أن انظر إلى الصورة كاملة، وإن خوفي أنه حين يشعر أعداؤنا بالأسى في نفس الوقت سوف يقررون العمل معًا ضدنا".
 
وأبدى فوغل تخوفه من تعرض إسرائيل لهجمات بالسلاح الكيماوي، قائلا: "الأسلحة الكيماوية سوف تذهب أيضا إلى حزب الله".
 
وجاءت أقوال زفيكا حول الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا، والانفجار المزعوم لمستودع في لبنان ، والعمليات الفلسطينية في الضفة الغربية.
 
وكانت صحيفة واشنطن بوست كشفت الأسبوع الماضي أن إسرائيل استهدفت منشآت أسلحة كيماوية في سوريا على مدى العامين الماضيين لمنع سوريا من استئناف إنتاج الأسلحة الكيميائية.
 
وذكرت أن إسرائيل حصلت على معلومات استخباراتية مفادها أن الحكومة السورية كانت تحصل على مواد كيميائية وإمدادات أخرى ضرورية لإعادة بناء القدرة على إنتاج الأسلحة الكيماوية التي كانت قد تخلت عنها ظاهريًا قبل ثماني سنوات.

#قطاع غزة #لبنان #اسرائيل #حزب الله

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