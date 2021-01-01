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الإعلامية علا الفارس تعلن زواجها من شاب بريطاني

الأربعاء 15 ديسمبر 2021 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلامية علا الفارس تعلن زواجها من شاب بريطاني



وكالات

أعلنت الإعلامية الأردنية العاملة في قناة الجزيرة، علا الفارس، الاثنين، عن عقد قرانها من شاب بريطاني لم تسمه.

وقالت الفارس عبر حسابها على تويتر: "تم وبحمد الله عقد قراني من شاب بريطاني من أصول عربية اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير واجعل بيننا مودة ورحمة".

 في حين كتبت عبر حسابها على الانستغرام باللغة الإنجليزية: "حان الوقت لأن يكون لدي عائلة"، دون أن تكشف أي معلومات عن هوية زوجها المستقبلي.

وتصدر وسم "زواج علا الفارس" محركات البحث على معظم مواقع التواصل الاجتماعي، في حين جمعت صورتها بثوب الزفاف أكثر من 186 ألف إعجاب على انستغرام.

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