الإعلامية علا الفارس تعلن زواجها من شاب بريطاني

وكالات

أعلنت الإعلامية الأردنية العاملة في قناة الجزيرة، علا الفارس، الاثنين، عن عقد قرانها من شاب بريطاني لم تسمه.

وقالت الفارس عبر حسابها على تويتر: "تم وبحمد الله عقد قراني من شاب بريطاني من أصول عربية اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير واجعل بيننا مودة ورحمة".

في حين كتبت عبر حسابها على الانستغرام باللغة الإنجليزية: "حان الوقت لأن يكون لدي عائلة"، دون أن تكشف أي معلومات عن هوية زوجها المستقبلي.

وتصدر وسم "زواج علا الفارس" محركات البحث على معظم مواقع التواصل الاجتماعي، في حين جمعت صورتها بثوب الزفاف أكثر من 186 ألف إعجاب على انستغرام.