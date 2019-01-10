  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

حاخام يهودي يدعو لأداء صلاة الاستسقاء في السعودية

الأربعاء 15 ديسمبر 2021 07:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حاخام يهودي يدعو لأداء صلاة الاستسقاء في السعودية



القدس المحتلة/سما/

 نشر الحاخام اليهودي يعقوب يسرائيل هرتسوغ عبر حسابه الرسمي على “تويتر” صوراً له بجوار علم المملكة العربية السعودية معلقاً عليها بالقول: “لا شيء يضاهي أن نعيش جنباً إلى جنب بسلام رغم اختلاف معتقداتنا وآرائنا وأفكارنا”.

وأضاف: “تجمعنا الإنسانية قبل كل شيء”.

وفي تغريدة أخرى، دعا هرتسوغ الذي اعتاد على نشر مقاطع فيديو مصورة لزيارات عديدة يقوم بها  في السعودية، ويلتقى فيها رجال أعمال سعوديين، الناس  للانضمام إليه لأداء صلاة الاستسقاء، “تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين”.

ورداً على تغريداته، انقسم المعلقون بين مؤيد لوجوده في السعودية، ورافض لذلك.

وعلق أحدهم قائلاً: “إن المملكة العربية السعودية على استعداد لتوقيع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، شريطة أن توافق الأخيرة على مبادرة السلام العربية”.


وتنص المبادرة العربية لإرساء السلام في الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دولياً على حدود عام 1967، وعودة اللاجئين، وانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية مع إسرائيل.

وعلقت عنود رافضة لدعوة الحاخام أداء الصلاة: “لا نريد منكم صلاة ولا دعاء.. قبحكم الله”.


وكان الحاخام اليهودي من أصول أمريكية، قد أعلن سابقا أنه زار السعودية حيث لاقى ترحيبا لافتا فيها، معربا عن أمله بأن يعين رسميا حاخام المملكة.

وقال يسرائيل هرتسوغ إن  ما يقوم به ليس له علاقة بأي اتفاق تطبيع محتمل بين إسرائيل والسعودية. ويزعم أن عمله ينبع من منطلق احترام متبادل بين الاسلام واليهودية.

هرتسوغ الذي عاش غالبية طفولته في نيويورك ومانهاتن، وجاء لاحقا الى اسرائيل قال في حديث للقناة الإسرائيلية “أي 24” إن تواجده في إسرائيل ساعده على فهم الشرق الاوسط، وهذا الأمر دفعه إلى الانتقال لوحده مع أعماله ودراساته الحاخامية الى المملكة العربية السعودية. وتابع: “لطالما حلمت بانطلاقي في مهمة في الشرق الأوسط، قبل عدة سنوات طرحت علي فكرة تتعلق بـ نيوم المدينة الجديدة قيد الانشاء في السعودية والتي من المفترض ان تكون مدينة المستقبل وسألت أين ستكون الأديان الأخرى في هذه المدينة الجديدة، ولم أتلق جوابا محددا، ولكني فهمت الى اين تتجه المملكة السعودية بشأن تصورها لعام 2030”.

#السعودية #صلاة الاستسقاء

الأكثر قراءة اليوم

أمير سعودي يكشف تفاصيل زيارته للقدس ولقاءه ابو عمار (فيديو)

مجلة فرنسية: يوم أكل جنود صليبيون لحوم آلاف المسلمين

لبنان: "فتح" تقرر وقف كل أشكال التواصل مع حماس على كافة المستويات والمناطق

بدعم قائمة"عباس" الاسلامية.. الكنيست يصادق على 3 قوانين تستهدف العرب والأسرى

"نعيش حياة السجين".. لاجئون سوريون في غزة منذ عشر سنوات يحلمون بمغادرتها

السعودية تمتنع ودبلوماسي إيراني بارز يعلق... الكشف عن كواليس "محادثات الأردن" المغلقة

هنية يوجه رسائل عدة: أرسلنا لمصر رؤيتنا للمصالحة.. ولن نصبر طويلًا على بقاء أسرانا في السجون

الأخبار الرئيسية

حدود غزة

إسرائيل في “احتفال المليارات”: سنعلم العالم الفرق بين السجن والغيتو.. في غزة

1

لأول مرة منذ سنوات.. اجتماع فلسطيني أمريكي لتجديد الحوار الاقتصادي (USPED)

كتائب القسام تعلن اسم وموعد مناوراتها العسكرية في قطاع غزة

السعودية

السعودية تمتنع ودبلوماسي إيراني بارز يعلق... الكشف عن كواليس "محادثات الأردن" المغلقة

20190110170325reup-2019-01-10t170131z_275169388_rc18fcd11320_rtrmadp_3_boeing-delivery-kc46.h-730x438

نيويورك تايمز: واشنطن رفضت تقديم موعد تسليم إسرائيل طائرات تزود بالوقود جواً لضرب إيران

الاتصالات الفلسطينية