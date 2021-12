حاخام يهودي يدعو لأداء صلاة الاستسقاء في السعودية

نشر الحاخام اليهودي يعقوب يسرائيل هرتسوغ عبر حسابه الرسمي على “تويتر” صوراً له بجوار علم المملكة العربية السعودية معلقاً عليها بالقول: “لا شيء يضاهي أن نعيش جنباً إلى جنب بسلام رغم اختلاف معتقداتنا وآرائنا وأفكارنا”.

وأضاف: “تجمعنا الإنسانية قبل كل شيء”.

وفي تغريدة أخرى، دعا هرتسوغ الذي اعتاد على نشر مقاطع فيديو مصورة لزيارات عديدة يقوم بها في السعودية، ويلتقى فيها رجال أعمال سعوديين، الناس للانضمام إليه لأداء صلاة الاستسقاء، “تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين”.

ورداً على تغريداته، انقسم المعلقون بين مؤيد لوجوده في السعودية، ورافض لذلك.

وعلق أحدهم قائلاً: “إن المملكة العربية السعودية على استعداد لتوقيع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، شريطة أن توافق الأخيرة على مبادرة السلام العربية”.

I invite everyone to join me in prayer for rain, following the call of the Custodian of the Two Holy Mosques @KingSalman, tomorrow morning at 06:44, Riyadh time. Rabbi Jacob Herzog pic.twitter.com/KMCCU7kwxh