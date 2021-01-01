  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

الاحصاء: انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك الشهر المنصرم

الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحصاء: انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك الشهر المنصرم



رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين سجل انخفاضاً مقداره 0.27% خلال شهر تشرين ثاني 2021 مقارنة مع شهر تشرين أول 2021، بواقع 0.61% في قطاع غزة، وبمقدار 0.19% في الضفة الغربية، وبمقدار 0.11% في القدس.

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار في فلسطين خلال شهر تشرين ثاني 2021 يرجع لانخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 11.88%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 8.17%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 6.98%، وأسعار البيض بمقدار 4.85%، وأسعار البطاطا بمقدار 1.77%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة أو المبردة أو المجمدة بمقدار 1.02%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 0.65%، رغم ارتفاع أسعار دقيق الحبوب (الطحين) بنسبة 3.52%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.26%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 2.61%، وأسعار السكر والحلويات بنسبة 2.55%، وأسعار الأرز بنسبة 1.22%.

وبين أن أسعار السلع التالية انخفضت لتبلغ بالمتوسط؛ بندورة بيوت بلاستيكية 3 شيقل/1كغم، والكوسا 6 شيقل/1كغم، والفلفل الاخضر الحار 5 شيقل/1كغم، والزهرة والموز 4 شيقل/1كغم لكل منهما، والسبانخ 5 شيقل/1كغم، والافوكادو 9 شيقل/1كغم، والليمون 3 شيقل/1كغم، والبصل 3 شيقل/1كغم، والبيض 14 شيقل/2كغم، والبطاطا 2 شيقل/ 1كغم.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر تشرين ثاني 2021 مع شهر تشرين ثاني 2020، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 1.38%، بواقع 2.07% في القدس وبنسبة 1.65% في الضفة الغربية**، وبنسبة 0.11% في قطاع غزة.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 0.61% خلال شهر تشرين ثاني 2021 مقارنة مع شهر تشرين أول 2021، لانخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 18.04%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 9.03%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 8.91%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 3.65%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة أو المبردة أو المجمدة بمقدار 3.00%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 2.78%، وأسعار البطاطا بمقدار 2.08%، وأسعار البيض بمقدار 1.00%، على الرغم من ارتفاع أسعار الزيوت النباتية بنسبة 6.81%، وأسعار الخبز بنسبة 6.36%، وأسعار دقيق الحبوب (الطحين) بنسبة 4.71%، وأسعار السكر والحلويات بنسبة 4.52%، وأسعار الأرز بنسبة 3.37%.

وسجلت أسعار السلع الآتية انخفاضاً في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ البصل والبندورة بيوت بلاستيكية والكوسا والسبانخ والبطاطا 2 شيقل/1كغم لكل منها، والموز والتفاح 4 شيقل/1كغم لكل منهما، والافوكادو 6 شيقل/1كغم، والدجاج 17 شيقل/1كغم، والبيض 11 شيقل/2كغم.

وشهد الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.19% خلال شهر تشرين ثاني 2021 مقارنة مع شهر تشرين أول 2021، ويعود هذا الانخفاض الى انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 13.62%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 7.50%، وأسعار البيض بمقدار 7.40%، وأسعار البطاطا بمقدار 1.25%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 0.83%، على الرغم من ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 5.46%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 5.38%، وأسعار السكر والحلويات بنسبة 2.15%، وأسعار دقيق الحبوب (الطحين) بنسبة 1.90%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.49%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة أو المبردة أو المجمدة بنسبة 1.27%، وأسعار الأرز بنسبة 0.72%.

وانخفضت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية لتبلغ بالمتوسط؛ بندورة بيوت بلاستيكية 3 شيقل/1كغم، والسبانخ 6 شيقل/1كغم، والزهرة والموز 4 شيقل/1كغم لكل منهما، والافوكادو 10 شيقل/1كغم، والبطاطا 3 شيقل/1كغم، والبيض 15 شيقل/2كغم.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس انخفاضاً مقداره 0.11% خلال شهر تشرين ثاني 2021 مقارنة مع شهر تشرين أول 2021، لانخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 10.87%، وأسعار البطاطا بمقدار 6.46%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 5.76%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 5.02%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة أو المبردة أو المجمدة بمقدار 2.20%، وأسعار دقيق الحبوب (الطحين) بمقدار 1.27%، وأسعار البيض بمقدار 0.87%، على الرغم من ارتفاع أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 3.29%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.13%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.56%، وأسعار الأرز بنسبة 1.19%.

وسجلت أسعار السلع الآتية انخفاضاً في القدس لتبلغ بالمتوسط؛ البرتقال والليمون والموز والبندورة بيوت بلاستيكية 4 شيقل/1كغم لكل منها، والتفاح والكوسا 9 شيقل/1كغم لكل منهما، والافوكادو 8 شيقل/1كغم، والبطاطا 3 شيقل/1كغم، والسبانخ 7 شيقل/1كغم، والزهرة 5 شيقل/1كغم، والبصل 2.50 شيقل/1كغم.

#الإحصاء الفلسطيني #أسعار المستهلك #الاحصاء

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بحماس: مناورات كبرى للمقاومة بغزة خلال أيام لهذا السبب ..

أحداث مؤسفة واشتباكات مسلحة خلال تشييع جثمان الشهيد كيال وسط مدينة نابلس

"رسائل إسرائيلية مباشرة لإيران: قادرون على مهاجمة منشآت تحت الأرض"

السعودية تضع شرطاً للتطبيع مع اسرائيل

مشعل يكشف عن تحديات تواجه حماس.. الانقسام لم يكن خيارنا.. ومستعدون لخوض الانتخابات

صور : بينت يلتقي ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في الإمارات

هكذا تدعم شركتا جوجل وآمازون الاستعمار الصهيوني لفلسطين

الأخبار الرئيسية

صحيفة تكشف السبب الذي منع فصائل المقاومة من التوجه نحو التصعيد مع الاحتلال

مصر

صحيفة: استياء مصري من "حماس والجهاد" لهذا السبب...

20211213084500

"رسائل إسرائيلية مباشرة لإيران: قادرون على مهاجمة منشآت تحت الأرض"

القدس

صحيفة إسرائيلية تتساءل: هل تنذر الأحداث الأخيرة بثورة فلسطينية تمتد من البحر إلى النهر؟

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية

الاتصالات الفلسطينية