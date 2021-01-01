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إسرائيل فشلت في احتواء المتحور "أوميكرون" الذي دخل البلاد متخفيا

الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل فشلت في احتواء المتحور "أوميكرون" الذي دخل البلاد متخفيا



القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل نحو 9 إصابات بالمتحور "أوميكرون"، ولم يتم تحديد مصدر الإصابات، مما يشير إلى أن متحور فيروس كورونا الجديد قد يكون أفلت من جهود الاحتواء.

وقال مسؤولون في وزارة الصحة إن حالات الإصابة بفيروس "أوميكرون" تظهر في إسرائيل بدون مصدر معروف للعدوى، مما يشير إلى أن السلالة قد انتشرت في المجتمع، على الرغم من الجهود المبذولة لمنع تفشي المتحور الجديد.

وحسب المسؤولين تم تسجيل ما بين 5 و9 إصابات أوميكرون مجهولة المصدر.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن مسؤولين في وزارة الصحة حذروا من أن إسرائيل قد تشهد 15000 حالة إصابة بفيروس كورونا يوميا إذا انتشرت سلالة "أوميكرون"، التي يُعتقد أنها شديدة العدوى.

المصدر: تايمز الإسرائيلية

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