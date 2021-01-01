مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور "إسرائيل" الأربعاء

القدس المحتلة/سما/

افاد موقع "والا" العبري نقلا عن ثلاثة مسؤولين اسرائيليين ان مستشار الامن القومي الامريكي جاك سوليفان يصل الاربعاء القادم الى اسرائيل وسيجري سلسلة من الاجتماعات حول "الموضوع النووي الايراني"، وذلك على خلفية مخاوف اسرائيل من مفاوضات العودة الى الاتفاق النووي الجارية حاليا في فيينا بين ايران والدول العظمى.



ومن المتوقع ان يجتمع ساليفان مع رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت، ووزير الجيش بيني غانتس ووزير الخارجية يائير لابيد.

وقال الموقع العبري، أن ساليفان سيزور رام الله وسيجتمع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وبحسب التقرير رفض البيت الابيض التعقيب على ما ورد اعلاه.

ومن جهة أخرى، عاد وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس من زيارة في الولايات المتحدة، اجتمع خلالها مع نظيره الامريكي لويد اوستن ووزير الخارجية انتوني بلينيكن، واوضح غانتس في محادثاته هناك، انه أصدر اوامره للجيش الاسرائيلي لتجهيز خطة هجومية عسكرية ضد المنشآت العسكرية الايرانية.

وقال مسؤولون اسرائيليون بحسب التقرير بان غانتس حصل على انطباع أن لدى الامريكيين استعداد أكثر من الماضي لمناقشة اسرائيل حول قضايا مرتبطة بالاستعداد لعملية عسكرية ضد إيران. عشية زيارة غانتس الاخيرة لواشنطن، سربت وزارة الدفاع الامريكية الى وكالة رويترز بان الولايات المتحدة مستعدة لإجراء تدريبات مشتركة مع اسرائيل حول انشطة عسكرية ضد المنشآت النووية الايرانية.