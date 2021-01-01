يافة الناصرة: مصرع شخصين في حادث طرق

الناصرة/سما/

لقي خالد عدنان حصري (28 عاما) ومنذر طويل (53 عاما) مصرعهما، مساء الإثنين، في حادث طرق مروع وقع بالقرب من يافة الناصرة.

وأفادت الطواقم بأن الحادث وقع من جراء اصطدام مركبة خاصة بعامود على شارع رقم 75 بالقرب من يافة الناصرة في الاتجاه القادم من "مغدال هعيمك".

وذكرت أن المصابين أصيبا بجراح بالغة الخطورة، فقدا على إثرها الوعي، وعلقا داخل المركبة دون علامات الحياة.

وأعلنت الطواقم الطبية إقرار وفاة المصابين في الموقع.

وقالت طواقم الإنقاذ أنها تلقت بلاغا عن حادث طرق تخلله أشخاصا عالقين على شارع رقم 75 في منطقة المجلس المحلي يافة الناصرة، بالقرب من "مغدال هعيمك".

وأضافت، في بيان، أنه "عند وصول رجال الإطفاء من محطة نوف الجليل إلى مكان الحادث، رصدت الطواقم حادثًا خطيرًا للغاية حيث علق اثنان داخل السيارة".

وتابعت أنه "بعد عمليات الإنقاذ المعقدة من داخل المركبة المحطمة، تم إخراج الشخصين اللذان علقا ونقلا إلى الرعاية الطبية، وأقرت الطواقم الطبية وفاتهما".

ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 348 شخصا بينهم 103 مواطنين من المجتمع العربي لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية الأحد 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.