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جمعية “أصالة” تنظم معرضها السنوي “يدنا لك ويدك حياة”

الإثنين 13 ديسمبر 2021 08:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
جمعية “أصالة” تنظم معرضها السنوي “يدنا لك ويدك حياة”



غزة / سما /

نظمت الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال – أصالة، معرضها السنوي “يدنا لك ويدك حياة” تحت شعار “هالمرة مش من ربع الوطن ولا من نص الوطن، هالمرة من كل الوطن”، بمشاركة مشاريع نسوية من جميع المناطق على امتداد فلسطين التاريخية وبرعاية فخرية من سلطة النقد الفلسطينية.

وشمل المعرض الذي شاركت فيه ٢٢ امرأة ريادية من القدس وعكا وغزة ورام الله ونابلس وبيت لحم والخليل يعملن في مختلف القطاعات، زوايا متخصصة بالإكسسوارات اليدوية والحقائب والمطرزات والقش ومنتجات التصنيع الغذائي، والصابون والكريمات وقطع الأثاث المصنوعة يدوياً.

وقالت المديرة التنفيذية لجمعية “أصالة” رجاء رنتيسي، أنّ الجمعية قرّرت تنظيم معرضها السنوي هذا العام بطابع يشمل الكل الفلسطيني، حيث ضم المعرض مشاريع نسوية من مختلف المناطق الفلسطينية بهدف دعم المنتج النسوي الوطني الفلسطيني على اختلاف مكان وجوده.

وافتتح المعرض محافظ سلطة النقد الدكتور فراس ملحم، حيث أكد في كلمته على أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية سلطة النقد لتحقيق الشمول المالي للنساء وذلك بالشراكة مع المؤسسات التي تعمل في مجال تمكين النساء اقتصادياً ومن أهم هذه المؤسسات جمعية “أصالة”، وذلك بهدف تعزيز دور النساء اقتصاديا للخروج من دائرة الفقر، وتمكينهن من إحداث التغيير في مجتمعاتهن ودمجهن في سوق العمل، وذلك عبر تمكينهن من الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها بما يتلاءم مع احتياجاتهن وتحديداً تمكينهم من الوصول إلى التمويل.

وذكرت رنتيسي أن هذا النشاط يأتي ضمن سلسلة النشاطات التي تنفذها “أصالة” سنوياً في إطار برنامج الوصول إلى الأسواق لديها والتي تهدف إلى مساعدة النساء الفلسطينيات الرياديات لتسويق منتجاتهن والترويج لمشاريعهن بما يصب في رؤية ورسالة الجمعية المتمثلة في تحقيق التمكين الاقتصادي للنساء في المجتمع الفلسطيني.

من جانبها أكدت إحدى عضوات “أصالة” المشاركات في المعرض ناهد سمارة،على أهمية مثل هذه الأسواق في تسويق المنتجات وخلق زبائن جدد، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها النساء الرياديات بشكل خاص مؤخراً.

واضافت سمارة، بأنّ المعارض والأسواق تفتح للنساء آفاقا كبيرة، إذ تتيح لهن فرصة التعرّف على الآخرين، ومشاركة الخبرات، وتجذب الناس لمنتجاتهن لشرائها، مشيرة الى أنها تشكل مصدر دخل مفيد للنساء الرياديات وعائلاتهن.
يذكر أن جمعية “أصالة”،ستعمل على تنظيم معارض أخرى لعضواتها والمشاركة في أسواق خلال الفترة القادمة في إطار برنامج الوصول إلى الأسواق الذي يعتبر أبرز البرامج التي تعمل عليها الجمعية.

#جمعية اصالة

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