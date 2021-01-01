قيادي بحماس: مناورات كبرى للمقاومة بغزة خلال أيام لهذا السبب ..

غزة/ سما /

قال محمد أبو عسكر القيادي في حركة حماس، اليوم الإثنين، “إن المقاومة ستجري مناورات كبرى بعد أيام قليلة يُجهز لها بمشاركة كافة الفصائل بهدف إيصال رسالة للاحتلال بأن المقاومة جاهزة للتصدي لأي عدوان في حال فكر في ارتكاب أي حماقة جديدة في قطاع غزة”.

وبين أبو عسكر في حديث لإذاعة الأقصى المحلية بغزة، “أن المناورة الكبرى يُعد لها من الآن لكي تكون مناورة قوية، تُوصل الأجنحة العسكرية من خلالها رسائلها للاحتلال كما أنها تشتمل على العديد من الفقرات”.

وذكر أنه سيكون هناك مناورتان صغيرتان في الحجم لربما سينفرد بهما كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس- لوحده، الأولى شمال قطاع غزة والثانية جنوبًا.