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ترامب يمتدح "أبو مازن" ويهاجم نتنياهو: "لم يرغب أبدًا" في تحقيق السلام مع الفلسطينيين"

السبت 11 ديسمبر 2021 10:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يمتدح "أبو مازن" ويهاجم نتنياهو: "لم يرغب أبدًا" في تحقيق السلام مع الفلسطينيين"



القدس المحتلة /سما/

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن أحد أسباب فشله في تحقيق "صفقة القرن" بين إسرائيل والفلسطينيين هو أن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو "لم يرغب أبدًا" في تحقيق السلام مع الفلسطينيين. جاء هذا بحسب تقرير لمحادثات مع ترامب نشرها موقع "واللا" االاسرائيلي.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات في مقابلة مع الصحافي من موقع "واللا " باراك رافيد في أبريل عن كتابه الجديد "سلام ترامب: الاتفاقيات الإبراهيمية والثورة في الشرق الأوسط".

ويتضمن الكتاب وصفاً مفصلاً لجهود ترامب للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين وكيف أدى الفشل في التوصل إلى مثل هذه الصفقة إلى اتفاقات إبراهيم والتطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

قدم ترامب خطته للسلام في 28 يناير 2020 في حفل رسمي في البيت الأبيض. كانت هذه أفضل خطة قدمها رئيس أمريكي لإسرائيل على الإطلاق. ومع ذلك، مثل اثنين من أسلافه في المنصب بيل كلينتون وباراك أوباما، توصل ترامب أيضًا إلى استنتاج مفاده أن نتنياهو ليس جادًا بشأن حل الدولتين. وقال ترامب: "لا أعتقد أن بيبي أراد في يوم من الأيام تحقيق السلام مع الفلسطينيين".

وقال ترامب في المقابلة انه أدرك في وقت مبكر من رئاسته أن نتنياهو يمثل عقبة أكبر أمامه لتحقيق السلام من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال ترامب عن عباس "اعتقدت أنه كان رائعا، لقد كان مثل الأب بالنسبة لي، اعتقد أنه كان يريد الحصول على الصفقة وعلى السلام أكثر من نتنياهو."

#دونالد ترامب #الرئيس عباس #ابو مازن #بنيامين نتنياهو #صفقة القرن #اتفاقيات أبراهام #الصراع الفلسطيني الاسرائيلي #التطبيع مع اسرائيل

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