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جنين: تواصل الفعاليات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء والمساندة للأسرى

السبت 11 ديسمبر 2021 10:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: تواصل الفعاليات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء والمساندة للأسرى



جنين /سما/

واصلت فعاليات وقوى جنين ومخيمها، مساء اليوم السبت، اعتصامها للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ودعما وإسنادا للأسرى.

وشارك في الاعتصام، داخل الخيمة المنصوبة وسط مدينة جنين، ذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم، وفصائل العمل الوطني والإسلامي، وفعاليات جنين ومخيمها، وأسرى محررون.

وأكد المشاركون أن احتجاز الاحتلال لجثامين الشهداء جريمة نكراء في ظل صمت العالم أجمع والمؤسسات الدولية، مطالبين بالضغط على الاحتلال لاسترداد جثامينهم، والمزيد من تسليط الضوء على هذه القضية.

#فعاليات وقوى جنين #استرداد جثامين الشهداء #سلطات الاحتلال

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