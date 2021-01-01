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وزارة المرأة و”اللجنة الوطنية الأردنية” توقّعان مذكرة تعاون

السبت 11 ديسمبر 2021 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة المرأة و”اللجنة الوطنية الأردنية” توقّعان مذكرة تعاون



رام الله /سما/

 وقّعت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، ورئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة سلمى النمس، اليوم السبت، مذكرة تعاون حول تبادل الخبرات في قضايا المرأة.

وأكدت حمد خلال لقائها النمس في العاصمة الأردنية عمان، ضرورة توفير فضاءات إيجابية داعمة لقضايا المرأة، وتضافر الجهود المشتركة لتشكيل شبكات أو منصات حوار لمناصرة المرأة على المستويين الوطني والدولي.

بدورها، أعربت النمس عن رغبتها في تأطير وتنظيم أولويات وتوجهات العمل المشترك، لخلق إطار استراتيجي ملاءم وذو كفاءة وفعالية لتعميم ثقافة حقوق الإنسان.

واتفق الجانبان على العمل المشترك لبناء القدرات وتبادل الخبرات والتجارب لدعم وتمكين النساء في ميادين الحياة المختلفة وفقًا للمرجعيات الوطنية والدولية، خاصة الفئات المهمشة والمحرومة منها، بهدف تحقيق انجازات قادرة على إحداث نقلة نوعية في واقع المرأة، والمساهمة بشكل فعّال في بناء مجتمعات خالية من العنف والتمييز، تسودها العدالة وتكافؤ الفرص.

#وزيرة شؤون المرأة #آمال حمد

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