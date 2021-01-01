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صور: الشيخ عزام يتجول في مخيم اليرموك ويزور مقبرة الشهداء

السبت 11 ديسمبر 2021 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: الشيخ عزام يتجول في مخيم اليرموك ويزور مقبرة الشهداء



دمشق /سما/

تجوَّل وفد من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين برئاسة عضو المكتب السياسي الشيخ نافذ عزام، اليوم السبت، داخل مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، جنوبي العاصمة السورية دمشق.

وتفقد الشيخ عزام، أعمال إعادة إزالة ركام الدمار الكبير الذي حلَّ بالمخيم، مُحيياً بهذا الصدد جهود العاملين في الميدان، والذين لا يَدخرون جهداً لضمان عودة قريبة للأهالي، لتبقى نافذةُ إعادة إعمار منازلهم موصدةً بما يُسهم في تعزيز صمودهم، لاسيم وأنهم يعتبرون وجودهم على الأراضي السورية محطةً كفاحية على طريق العودة لأرضهم وديارهم التي هُجِّروا منها في نكبة العام 1948. 

وزار الشيخ عزام والوفد المرافق له، مقبرةَ الشهداء في عاصمة الشتات الفلسطيني (مخيم اليرموك)، حيث قرأوا الفاتحة على أرواح شهدائها جميعاً، ودعوا الله لهم بالرحمة والمغفرة، مُتَفقدين أضرحة الشهيد المؤسس د. فتحي الشقاقي، وخلفه الفقيد الكبير د. رمضان شلَّح، والفقيد المجاهد الكبير علي محمد جبارين، والشهيد المجاهد معاذ العجوري، والشهيد المجاهد سليم أحمد سليم، والشهيد المجاهد زياد أحمد منصور، ووالدة الشيخ نافذ الحاجة مهدية عزام.

#الجهاد الإسلامي #مخيم اليرموك للاجئين #اللاجئين الفلسطينيين #سوريا #فلسطين
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