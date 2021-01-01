  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

الإيمان بالفكرة هو النجاح ..

"اعلامي المستقبل" ..مشروع ريادي من قلب القدس إلى شرايين الوطن العربي

الجمعة 10 ديسمبر 2021 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
"اعلامي المستقبل" ..مشروع ريادي من قلب القدس إلى شرايين الوطن العربي



القدس المحتلة / سما /

  تمكنت مجموعة من شباب القدس من تطبيق مشروع على أرض الواقع  بعدما كان حلما على ورق،حيث  تم تنفيذ الابتكار الذي يعتبر  مشروع جديدا لتعليم الطلبة اللغة العربية تحت مسمى "صحفي المستقبل"  حيث بني على أسس صحيحة و الذي بدوره يعزز اللغة العربيه عن طريق الإعلام، وتم تأسيس الفكرة من طرف  أساتذة في المجال وهم الأستاذ باسل فلاح رموني والأستاذ نادر عماد سكاكية.  وقال القائمون على تنفيذ الفكرة في بيان لهم "أن  تطبيق مشروع "صحفي المستقبل" كان تحت رعاية عدة أساتذة في مختلف المجالات الإعلامية واللغوية والسلوكية التربوية والاجتماعية عبر كل الدول العربية للتمكن من الإلمام بالخبرات الموزعة عبر أرجاء الوطن العربي، وليكون بذلك هذا المشروع ليس فقط على مستوى القدس القبلة المشرفة بل أن يكون الرابط". والأساتذة المشرفون هم الدكتورة لبابة صبري من مدينة القدس والإعلامية التونسية عائشة الغنوشي، الإعلامية صابرين الحاج فرج والإعلامية والباحثة التونسية أحلام رحومة، ومن الأردن الإعلامية الأردنية شادن صالح، ومن المغرب وزيرة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حكومة الشباب الموازية د.فتيحة الطالبي، ومن الجزائر الإعلامية أمال غربي. واضاف البيان "يتنظر في القريب تعميم فكرة المشروع إعلامي المستقبل  في دول عربية لتكون بذلك إنطلاقة لتوسعة وتعميم الفائدة من هذا المشروع الذي ينصب لفائدة التلاميذ عن طريق اكتشاف وتعزيز قدراتهم الموجودة" حسب البيان.

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب .. الإعلام العبري : أبو مازن يكذب علينا وعلى العالم

بالفيديو: مشاهد تعرض لأول مرة للأسرى الستة بعد فرارهم من سجن جلبوع بلحظات

ترامب يهاجم نتنياهو : "اللعنة عليه"

رئيس "الشاباك" يحذّر من انهيار السلطة جراء أزمتي النقد والسيطرة

انخفاض في سعر صرف الدولار

إسرائيل تتعامل مع تهديدات غزة: اللواء كامل يزور تل أبيب نهاية الشهر ووفد من حماس إلى القاهرة

صحيفة: هذا ما تنتظره المقاومة لاتخاذ قرار استمرار برنامج التصعيد أو العدول عنه

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تتعامل مع تهديدات غزة: اللواء كامل يزور تل أبيب نهاية الشهر ووفد من حماس إلى القاهرة

علي-باقري-كني-مساعد-وزير-الخارجية-الإيراني-للشؤون-السياسية-730x438

المأساة الكلاسيكية: بعد “جوقة التهديدات”.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا نجحت مفاوضات فيينا؟

1

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس

20211209192934afpp-afp_9uc7pd.h-730x438

كواليس فيينا.. "التايمز" تتساءل عن السبب الذي قد يدفع الولايات المتحدة لتوجيه ضربة لإيران

غانتس-المغرب-730x438

"يسرائيل هيوم": المغرب أمام سؤال “بيت المقدس أم الصحراء؟”.. “الإبراهيمية” التي دحرت الفلسطينيين

الاتصالات الفلسطينية