"اعلامي المستقبل" ..مشروع ريادي من قلب القدس إلى شرايين الوطن العربي

القدس المحتلة / سما /

تمكنت مجموعة من شباب القدس من تطبيق مشروع على أرض الواقع بعدما كان حلما على ورق،حيث تم تنفيذ الابتكار الذي يعتبر مشروع جديدا لتعليم الطلبة اللغة العربية تحت مسمى "صحفي المستقبل" حيث بني على أسس صحيحة و الذي بدوره يعزز اللغة العربيه عن طريق الإعلام، وتم تأسيس الفكرة من طرف أساتذة في المجال وهم الأستاذ باسل فلاح رموني والأستاذ نادر عماد سكاكية. وقال القائمون على تنفيذ الفكرة في بيان لهم "أن تطبيق مشروع "صحفي المستقبل" كان تحت رعاية عدة أساتذة في مختلف المجالات الإعلامية واللغوية والسلوكية التربوية والاجتماعية عبر كل الدول العربية للتمكن من الإلمام بالخبرات الموزعة عبر أرجاء الوطن العربي، وليكون بذلك هذا المشروع ليس فقط على مستوى القدس القبلة المشرفة بل أن يكون الرابط". والأساتذة المشرفون هم الدكتورة لبابة صبري من مدينة القدس والإعلامية التونسية عائشة الغنوشي، الإعلامية صابرين الحاج فرج والإعلامية والباحثة التونسية أحلام رحومة، ومن الأردن الإعلامية الأردنية شادن صالح، ومن المغرب وزيرة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حكومة الشباب الموازية د.فتيحة الطالبي، ومن الجزائر الإعلامية أمال غربي. واضاف البيان "يتنظر في القريب تعميم فكرة المشروع إعلامي المستقبل في دول عربية لتكون بذلك إنطلاقة لتوسعة وتعميم الفائدة من هذا المشروع الذي ينصب لفائدة التلاميذ عن طريق اكتشاف وتعزيز قدراتهم الموجودة" حسب البيان.