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لهذا السبب .. الإعلام العبري : أبو مازن يكذب علينا وعلى العالم

الجمعة 10 ديسمبر 2021 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب .. الإعلام العبري : أبو مازن يكذب علينا وعلى العالم



 هاجم الإعلام العبري،  الرئيس محمود عباس، بعد انتشار صورة له مع نظيره التونسي، قيس سعيد، أثناء افتتاح مبنى سفارة فلسطين الجديد في العاصمة التونسية، حيث ظهر الرئيسان أمام مبنى السفارة الفلسطينية ومن خلفهم خارطة فلسطين التاريخية.

وتعقيباً على الصورة التي ظهر فيها الرئيسان ومن خلفهم خارطة فلسطين التاريخية، هاجم الاعلام العبري، الرئيس عباس، وقال، "إن الرئيس عباس، يكذب علينا وعلى العالم، ويقول إنه يريد حل الدولتين، ويضع خريطة فلسطين التاريخية على مبنى سفارته بتونس".

وغادر الرئيس محمود عباس، يوم الأحد الماضي، في جولة له إلى الجزائر في زيارة استمرت يومين بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون، وذلك لبحث التحضيرات للقمة العربية المقرر عقدها في نهاية مارس المقبل على الأراضي الجزائرية والتنسيق لجعل القضية الفلسطينية هي الأولى على جدول أعمالها.

فيما توجه الرئيس بعد الجزائر إلى تونس في زيارة استمرت عدة أيام بناءً على دعوة من الرئيس التونسي قيس بن سعيد، حيث بحث الرئيسان العلاقات الثنائية ودور تونس في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية.

وجاءت هذه الجولة بعد أيام من جولة خارجية للرئيس شملت روسيا وقطر وسبقها إيطاليا والفاتيكان، في إطار حراك لوضع حد لممارسات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية.

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