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توقيع أضخم استثمار عربي مع الاحتلال

الجمعة 10 ديسمبر 2021 03:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توقيع أضخم استثمار عربي مع الاحتلال



القدس المحتلة/سما/

أعلنت شركة إسرائيلية، إتمامها أكبر صفقة من نوعها مع شركة عربية، وهي الاستثمار العربي الأضخم مع الاحتلال.

وقالت شركة ديليك الإسرائيلية للغاز الطبيعي، إنها وقعت الخميس صفقة، باعت بموجبها حصتها البالغة 22 بالمئة من أسهم حقل الغاز الإسرائيلي "تمار" إلى شركة "مبادلة" الإماراتية للبترول.

وقدرت الشركة الصفقة بنحو 1.1 مليار دولار. وعمل الجانبان على إتمام هذه الصفقة منذ مطلع العام الحالي.

وفي أول تعليق له، قال مدير "مديليك" يوسي آبو، إن الصفقة مع الشركة الإماراتية تاريخية، وهي تمثل أضخم استثمار عربي حتى الآن مع الاحتلال.

ووقعت الشركتان اتفاقا أوليا في نيسان/ أبريل يتطلب موافقة حكومية.

وحقل تمار واحد من مصادر الطاقة الرئيسية في إسرائيل، وتبلغ طاقته الإنتاجية 11 مليار متر مكعب سنويا من الغاز، وهو ما يكفي لتلبية احتياج السوق الإسرائيلية والتصدير إلى مصر والأردن.

وقالت "مبادلة للبترول"، وهي وحدة تابعة لشركة مبادلة للاستثمار المملوكة لحكومة أبوظبي، في نيسان/ أبريل، إن شراء الحصة يأتي في إطار مسعى استراتيجي للحصول على استثمارات "عالية الجودة".

وتملك "ديليك" كذلك حصة كبيرة في حقل غاز لوثيان الأكبر حجما والقريب، وتبيع حصة "تمار" التزاما بخطوات حكومية لفتح السوق أمام المزيد من المنافسة.

#الاحتلال الاسرائيلي #تمار #ديليك الاسرائيلية #شركة مبادلة الاماراتية

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