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حادثة قد تمنح نقاط مباراة مصر لمنتخب الجزائر في كأس العرب 2021

الخميس 09 ديسمبر 2021 04:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حادثة قد تمنح نقاط مباراة مصر لمنتخب الجزائر في كأس العرب 2021



الدوحة/سما/

أثارت "واقعة" الكثير من الجدل خلال مباراة منتخبي الجزائر ومصر، التي جمعتهما أمس الثلاثاء، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات ضمن بطولة كأس العرب 2021، إضافة إلى معيار "اللعب النظيف".

وأفاد الحساب الرسمي لشبكة قنوات "الكاس" في "تغريدة" على موقع "تويتر"، بأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، سيقدم احتجاجا رسميا للجنة المنظمة لبطولة كأس العرب "قطر 2021"، بسبب خروج الكرة كليا من محيط الملعب قبل احتساب ضربة جزاء للمنتخب المصري.



وانتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماع تظهر الكرة وهي خلف خط الملعب بمحيطها كليا، ووفقا لتقارير، بعدها بحوالي أكثر من دقيقتين وبأحداث متسلسلة، حصل المنتخب المصري على ضربة جزاء ترجمها لاعبه عمرو السولية إلى هدف التعادل "للفراعنة" بحلول الدقيقة 60 من زمن اللقاء.

وأعاد هدف التعادل "للفراعنة" الأمور بين المنتخبين الجزائري والمصري إلى نقطة الصفر مجددا، بعد تساويهما بالنقاط بسبع لكل منهما، وبفارق الأهداف أيضا، ما جعل الصراع ينحصر في معيار "اللعب النظيف"، الذي رجح الكفة لمصر.

وتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة، بعد أن حصل الجزائري ياسين تيطراوي على البطاقة الحمراء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، التي جرت على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.


ووضعت تلك البطاقة المنتخب الجزائري في المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة الرابعة، خلف منتخب مصر بعد تعادلهما بالنقاط برصيد 7 لكل منهما، والأهداف، والمواجهة المباشرة، وبالتالي حسم "اللعب النظيف" هوية المتصدر، فقد كان المنتخبان متعادلين بهذا المعيار أيضا قبل تلك المباراة، برصيد 3 بطاقات صفراء لكل منهما، وحصلا على نفس العدد خلال المباراة بينهما، وذلك قبل أن يتعرض ياسين تيطراوي للطرد في الوقت الضائع.

وإذا بقيت الأوضاع كما هي الآن، فإن منتخب الجزائر سيكون على موعد في الدور ربع النهائي للبطولة مع نظيره المغربي بطل المجموعة الثالثة، بينما سيواجه المنتخب المصري نظيره الأردني وصيف بطل المجموعة الثالثة.

#مصر #الجزائر #كأس العرب 2021

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