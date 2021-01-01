حالة وفاة و105 إصابات جديدة بفيروس كورونا في غزة

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالة وفاة و105 إصابات جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 899 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 115 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 187947 إصابة بينها 1437 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 184854 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1656.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 67 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 44.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1606760 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 516446 شخصًا.