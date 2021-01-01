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حماس تحذر إسرائيل: الوضع في قطاع غزة لم يعد يطاق.. وكل الاحتمالات واردة

الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تحذر إسرائيل: الوضع في قطاع غزة لم يعد يطاق.. وكل الاحتمالات واردة



غزة /سما/

أكد القيادي في حركة حماس مشير المصري، مساء اليوم، إن الوضع في قطاع غزة لم يعد يطاق أمام تجديد حالات الحصار عليه.

وأوضح المصري في حديثه للميادين، أن الاحتلال يمارس عربدة واضحة إن من خلال الجدار الفاصل أو عبر توسيع الاستيطان في القدس.

وأشار المصري، الى أن هناك عوامل تفجير يمارسها العدو دفعت فصائل المقاومة إلى إصدار بيانهم، مشددا على أن  كل الاحتمالات واردة طالما أن هناك ضغوطاً على شعبنا في قطاع غزة

وشدد القيادي في حماس، على أن حركته جاهزة لشتى الخيارات لتأمين الحياة الكريمة لشعبنا.

وبين أن حركته تتعامل مع المصريين من منطلق دور مصر المحوري في المنطقة ونريد أن تبقى بخط الوساطة.

ونوه الى أن حركة حماس تمد يدها وقدّمت تنازلات كبيرة في سبيل الوحدة الوطنية والجزائر مشكورة على موقفها.

#حركة حماس #مشير المصري #قطاع غزة #حصار غزة #المقاومة الفلسطينية

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