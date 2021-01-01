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رئيس الموساد يتوجه إلى واشنطن ليسلم معلومات حول البرنامج النووي الإيراني

الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الموساد يتوجه إلى واشنطن ليسلم معلومات حول البرنامج النووي الإيراني



القدس المحتلة / سما /

توجه رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، ديفيد بارنيع، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لإجراء محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن بارنيع غادر مطار "ديفيد بن غوريون" في تل أبيب متوجها إلى العاصمة الأمريكية.

ومن المقرر أن يسلم رئيس الموساد للمسؤولين الأمريكيين "معلومات استخباراتية محدثة"، حول البرنامج النووي الإيراني، بحسب المصدر ذاته.

ويوم غد الأربعاء، سيلتحق وزير الدفاع، بيني غانتس، برئيس "الموساد"، إلى واشنطن، لبحث الخطوات القادمة في الملف الإيراني.

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