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هل ستخصم البنوك قيمة القروض كاملة لموظفي السلطة ؟

الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل ستخصم البنوك قيمة القروض كاملة لموظفي السلطة ؟



رام الله / سما /

 قال نائب محافظ سلطة النقد، محمد مناصرة، إنه في ضوء قرار الحكومة صرف 75% من قيمة الرواتب للموظفين، فإن سلطة النقد أعطت تعليماتها للبنوك بخصم 75% من قيمة القسط، وأن لا يتجاوز 50% من قيمة الدفعة المحولة للموظف المقترض.

وأكد مناصرة في حديثه لإذاعة "صوت فلسطين"، أن هذا الإجراء متبع منذ فترة، ويؤدي لضمان عدم خصم البنوك أكثر من 50% من الدفعة المحولة للموظف، وأيضا استلام الموظف 50% من دفعة راتبه المحولة.

وأكد أن سلطة النقد تراقب عملية الصرف ومدى التزام البنوك، وفي الحالة التي يتم فيها التجاوز يتم تصحيح الخطأ وتعديله فورا.

وفيما يتعلق بالشيكات، قال مناصرة: "متابعة صرف الشيكات سيتم النظر في كل حالة على حدى، لأن جزءاً كبيراً من الشيكات قيمتها منخفضة على الموظف دفعها".

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