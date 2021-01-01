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بالفيديو: انفجارات ضخمة في مرفأ اللاذقية بعد استهداف الاحتلال الاسرائيلي لها

الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: انفجارات ضخمة في مرفأ اللاذقية بعد استهداف الاحتلال الاسرائيلي لها



القدس المحتلة / سما /

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات عنيفة في محافظة اللاذقية.

وأكدت، أن أصوات الانفجارات التي تهز اللاذقية قادمة من جهة المرفأ.

وذكرت أن أعمدة الدخان تتصاعد من مرفأ مدينة اللاذقية والمعلومات الأولية تتحدث عن عدوان إسرائيلي.

وكشف وكالة سبوتنيك الروسية، أن حجم الانفجارات والنيران المشتعلة تشير إلى وقوع أضرار كبيرة في المرفأ.

وقالت ان الهجوم الإسرائيلي استهدف محطات الحاويات في المرفأ، وهي المنطقة التي تربض فيها المستوردات من السلع الأساسية التي تصل إلى سوريا بحرا.

وتشير المعلومات الأولية عن الهجوم الإسرائيلي إلى أن العدوان تم عبر صواريخ إسرائيلية أطلقت من قبالة السواحل السورية، ضمن المياه الإقليمية استهدفت رصيف يضم عددا من الحاويات داخل مرفأ مدينة اللاذقية.

بدورها ردت الدفاعات الجوية السورية بضرواة على الهجوم الإسرائيلي حيث سمعت أصوات اعتراضها للصواريخ الإسرئيلية بوضوح في المدينة ومحيطها، وفقا لمراسل "سبوتنيك" في اللاذقية.

وعن الأضرار التي خلفها الهجوم الإسرائيلي، قال المصدر العسكري، إن العدوان أدى إلى اشتعال عدد من الحاويات التجارية في المكان المذكور. مؤكدا في الوقت ذاته عدم وقوع خسائر بشرية.

كان آخر هجوم إسرائيلي على الأراضي السورية، الثلاثاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، واستهدف مدينة حمص السورية، كما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر بجراح خطيرة.

وتشن إسرائيل غارات على أماكن متفرقة في سوريا تقول إنها مواقع عسكرية تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.

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